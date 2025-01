Enotria: The Last Song: Gameplay-Videos aus dem Soulslike-Spiel

In zwei neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus dem Soulslike-Spiel Enotria: The Last Song auf der Xbox Series X anschauen.

In Enotria: The Last Song spielt ihr einen Maskenlosen, der frei von einer vorgegebenen Rolle ist.

Die Welt wird nämlich vom Canovaccio, einem verdrehten Spiel beherrscht, wo die Bewohner nur noch wie Marionetten funktionieren.

In der von der italienischen Folklore inspirierten sommerlichen Landschaft müsst ihr euch gegen mächtige Autoren stellen und die Welt von Canovaccio befreien.

Euch erwarten in Enotria: The Last Song über 40 Stunden Spielzeit und mehr als 100 unterschiedliche Feinde.

Enotria: The Last Song | Die Kraft der Veränderung – Part 1

Enotria: The Last Song | Wir kämpfen gegen Curtis – Part 2

