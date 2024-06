Enotria: The Last Song: Release-Termin im September für Xbox und PS5

Enotria: The Last Song erscheint zeitgleich für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC im September.

Fireshine Games und Jyamma Games freuen sich, eine physische Ausgabe des mit Spannung erwarteten seelenartigen Action-RPGs Enotria: The Last Song anzukündigen, die zeitgleich mit der digitalen Veröffentlichung des Spiels am 19. September 2024 für das PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Enotria: The Last Song ist ein soulslike Action-RPG, das in einer wunderschönen Welt spielt, die von der italienischen Folklore inspiriert ist, wo die hellste Sonne den dunkelsten Schatten wirft.

Tragt einzigartige, rollenverändernde Masken, stellt euch furchterregenden Gegnern und verändert die Realität mit der Macht von Ardore, um die Geheimnisse von Enotria zu entschlüsseln.

