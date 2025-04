Enotria: The Last Song: RPG für PlayStation 5 und Xbox Series X

Das italienische RPG Enotria: The Last Song erscheint auf PlayStation 5 und Xbox Series X – inklusive aller bisherigen Updates und Verbesserungen!

Die Welt von Enotria: The Last Song öffnet erneut ihre Tore – diesmal in physischer Form für PlayStation 5 und Xbox Series X. Das Action-RPG von Jyamma Games kombiniert italienisches Kulturerbe, Folklore und düstere Fantasie, inspiriert von Pirandellos Werk „Einer, keiner und hunderttausend“.

Inmitten eines ewigen Sommers übernehmt ihr die Rolle eines Maskenlosen, der die Masken besiegter Feinde anlegen und so deren Fähigkeiten nutzen kann. Ziel ist es, den Fluch des Canovaccio zu brechen – eine mystische Seuche, die die Bewohner zwingt, immer dieselbe Rolle in einer endlosen Inszenierung zu spielen.

Die physische Version enthält:

Standard Edition (PS5 & Xbox Series X)

Deluxe Edition (nur PS5) mit Bonus-Inhalten wie Waffen-Skins, Crafting-Paket, Artbook & digitalem Soundtrack

Außerdem wurden zahlreiche Verbesserungen seit Release integriert:

Überarbeitete Movesets für Waffen, neue Elementarangriffe und spezielle Boss-Fähigkeiten

Verbesserter Soundtrack, neue Musikstücke und überarbeitete Soundeffekte

Neue Features wie Set-Voreinstellungen und Moveset-Übernahmen von Bossen

Taucht ein in eine einzigartige RPG-Erfahrung mit über 120 Waffen, eindrucksvollen Kämpfen gegen Figuren wie Pulcinella oder Arlecchino, und werdet zur Maske des Wandels, die Enotria von seinem Schicksal befreit.