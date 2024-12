Enotria: The Last Song: Souls-like-Action startet heute auf Xbox

Enotria: The Last Song ist ab heute auch endlich für Xbox Series X/S erhältlich.

Nach dem erfolgreichen Launch auf PC und PlayStation 5 steht das Souls-like-Abenteuer Enotria: The Last Song ab dem 12. Dezember 2024 auch für Xbox Series S|X zur Verfügung.

Das Action-RPG des italienischen Entwicklerstudios Jyamma Games entführt die Spieler in eine malerische, sonnenverwöhnte Landschaft, die von der grotesken Plage „Canovaccio“ heimgesucht wird.

Als „Maskenloser“ obliegt es dem Spieler, die Welt von den sogenannten Autoren zu befreien, die die Fäden hinter dem makabren Schauspiel ziehen.

Enotria: The Last Song unterscheidet sich mit seiner sommerlichen Atmosphäre deutlich von anderen Genre-Vertretern. Xbox-Spieler können sich auf viele einzigartige Mechaniken des Souls-like freuen, die für jede Menge Abwechslung sorgen.

Dazu gehören beispielsweise die rollenverändernden Masken. Trägt der Spieler die Maske eines besiegten Gegners, beeinflusst diese Maske das Gameplay und damit auch die Begegnungen mit anderen Feinden. Im Spiel stehen über 120 Waffen für 8 Klassen zur Verfügung, deren Werte durch den „Pfad der Erneuerer“ – einen umfangreichen Fertigkeitenbaum – verbessert werden können.

Mit der Ardore-Mechanik haben die Entwickler einen weiteren Kniff eingebaut, mit dem die Spieler bei der Erkundung der Welt ihre Umgebung radikal verändern und verborgen Pfade freilegen können.

Enotria: The Last Song war zunächst für PC und PlayStation 5 erschienen und kommt nun mit sämtlichen Updates, die in erster Linie auf dem Feedback der Community basieren, für Microsoft-Konsolen auf den Markt.

Der Startschuss für Jyamma Games‘ Abenteuer auf der Xbox Series X|S fällt heute am 12. Dezember.