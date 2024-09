Enotria: The Last Song: Xbox-Version auf unbekannte Zeit verschoben

Die Xbox-Version des Soulslike-Action-Rollenspiels Enotria: The Last Song wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nachdem die Arbeiten an einer Xbox-Version zu Enotria: The Last Song zwischenzeitlich auf Eis gelegt waren, nur um dann doch wieder aufgenommen zu werden, sollte das Soulslike-Action-Rollenspiel eigentlich am 19. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Leider müssen sich Xbox-Spieler länger gedulden, bis sie in die von italienischer Folklore inspirierte Welt eintauchen können. Entwickler Jyamma Games gibt in einer offiziellen Mitteilung die Verschiebung der Xbox-Version auf unbestimmte Zeit bekannt:

„Leider müssen wir zu diesem Zeitpunkt eine Verzögerung der Xbox-Version auf unbestimmte Zeit ankündigen.“ „Wir verstehen, wie enttäuschend diese Nachricht für die Xbox-Community ist. Leider sind wir trotz unserer besten Bemühungen und der harten Arbeit unseres engagierten Teams auf Herausforderungen gestoßen, die unsere Veröffentlichung auf der Xbox-Plattform verzögert haben. Wir möchten betonen, dass wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben.“ „Wir entschuldigen uns für jegliche Enttäuschung, die dadurch entstanden ist, und danken euch aufrichtig für euer Verständnis und eure Geduld. Als selbstveröffentlichtes Indie-Studio bedeutet uns eure Unterstützung alles, und wir sind bestrebt, Enotria so vielen Spielern wie möglich zugänglich zu machen.“ „Wir danken euch für eure anhaltende Unterstützung und euer Verständnis. Wir können es kaum erwarten, euch am 19. September 2024 auf PC und PlayStation 5 in das Spiel eintauchen zu sehen!“

Wie Jyamma Games über seine Social-Media-Kanäle versichert, sind weder die Xbox Series S noch ein Exklusiv-Deal mit SONY der Grund für die Verschiebung.

Vielmehr ist laut CEO Giacomo Greco die Version für Xbox Series X|S eigentlich startbereit, Microsoft ignoriere allerdings die Anfragen des Studios bezüglich der Veröffentlichung über den Xbox Store.