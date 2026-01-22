Enshrouded: 1.0 erscheint im Herbst 2026 für Xbox und PlayStation

7 Autor: , in News / Enshrouded
Übersicht

Enshrouded verlässt im Herbst 2026 den Early Access und wird mit Version 1.0 dann auch für Konsolen erscheinen.

Kurz vor dem zweijährigen Jubiläum des Early‑Access‑Starts hat Keen Games offiziell bestätigt: Enshrouded Version 1.0 erscheint im Herbst 2026. Um den Übergang zur Vollversion optimal vorzubereiten, bekommt der Early‑Access‑Build zuvor noch ein letztes großes Inhaltsupdate, inklusive Adventure Sharing und zahlreichen Verbesserungen.

Ein neues Dev‑Diary und eine frische Roadmap geben einen ersten Ausblick.

Die neue Roadmap: Der Weg aus dem Early Access

Keen Games betont, dass die Entwicklung selten linear verläuft – trotzdem liefert das Team nun eine klare Orientierung.

Geplant ist:

  • Inhaltsupdate #8 im 2. Quartal 2026
  • Balancing‑Überarbeitungen
  • Verbesserungen am Kampfsystem
  • Polishing und Performance‑Optimierungen
  • Adventure Sharing (erste Version) – ein stark nachgefragtes Feature, das es Spielern ermöglicht, die Basen anderer Flammengeborener leichter zu besuchen und zu erkunden.

5 Millionen Spieler – und ein großer Schritt Richtung Release

Der Early‑Access‑Erfolg hat Keen Games ermöglicht, Enshrouded größer und ambitionierter zu entwickeln als ursprünglich geplant.

Der Launch von Version 1.0 im Herbst 2026 soll kein Endpunkt, sondern der Beginn eines neuen Kapitels sein – mit weiteren Inhalten und langfristiger Unterstützung.

Das Team bedankt sich ausdrücklich bei den über 5 Millionen Spielern, die das Projekt getragen haben, Feedback gaben und die Community aufgebaut haben. Zur Feier wurden einige Gameplay‑Statistiken geteilt.

Patch erscheint Donnerstag – das steckt drin

Bevor es weiter in Richtung Zukunft geht, erscheint ein neuer Patch mit folgenden Änderungen:

  • Verbesserte Sichtbarkeit von Schadenszahlen
  • Überarbeitete Block‑ und Parieranimationen
  • Präzisere Projektilzauber und Trefferanzeigen
  • Neues Vanity‑Set (Hinweis: „Flammengeborene sollten mit der Jägerin sprechen“)
  • Explodierende Fässer verhalten sich weniger zufällig – wenn sie hochgehen, war’s wohl wirklich die eigene Schuld
  • Viele Bugfixes für mehr Stabilität und Performance

Die vollständigen Patch Notes werden auf Steam veröffentlicht, sobald der Patch live ist.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Enshrouded

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. EdgarAllanFloh 112780 XP Scorpio King Rang 2 | 22.01.2026 - 09:38 Uhr

    Voll stark, was da aus dem Early Access gewachsen ist. Und vor allem mal wieder ein Projekt Made in Germany, auf das man stolz sein kann.

    0
  3. AnCaptain4u 250915 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.01.2026 - 09:39 Uhr

    Tolles Spiel. Warte sehnsüchtig auf den Konsolen-Release.
    Würde mir noch eine Überarbeitung des Baumenüs wünschen. Da sind andere Vertreter deutlich smoother unterwegs.
    Bei QoL würde ich mir zb wünschen, dass man nicht erst jedes benötigte Item ins eigenen Inventar aufnehmen muss, sondern auch aus umliegenden Kisten zugreift.
    Auch Kisten und Türen für andere Spieler zu verschließen wäre nice. Die Funktion habe ich noch nicht gefunden. Bin aber aber auch noch keine 10 Std in der Steam-Version drinne.

    0
  4. Ralle89 69900 XP Romper Domper Stomper | 22.01.2026 - 09:40 Uhr

    Das habe ich auch auf meiner Liste weit oben 👍🏻☺️

    0
  6. ObitheWan 42120 XP Hooligan Krauler | 22.01.2026 - 10:09 Uhr

    Ich habe zwar keine Ahnung, warum Enshrouded aus diesem gefühlt riesigen Angebot vergleichbarer Spiele heraussticht, aber ich freue mich für den deutschen Entwickler. Kauft Produkte made in Germany – unterstützt eure lokale Wirtschaft!

    0
  7. Dreizehn 8560 XP Beginner Level 4 | 22.01.2026 - 10:19 Uhr

    Leider doch nicht im märz oder April.
    Aber auf das Game warte ich gerne 🔥

    0

Hinterlasse eine Antwort