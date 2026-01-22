Enshrouded: 1.0 erscheint im Herbst 2026 für Xbox und PlayStation

Kurz vor dem zweijährigen Jubiläum des Early‑Access‑Starts hat Keen Games offiziell bestätigt: Enshrouded Version 1.0 erscheint im Herbst 2026. Um den Übergang zur Vollversion optimal vorzubereiten, bekommt der Early‑Access‑Build zuvor noch ein letztes großes Inhaltsupdate, inklusive Adventure Sharing und zahlreichen Verbesserungen.
Ein neues Dev‑Diary und eine frische Roadmap geben einen ersten Ausblick.
Die neue Roadmap: Der Weg aus dem Early Access
Keen Games betont, dass die Entwicklung selten linear verläuft – trotzdem liefert das Team nun eine klare Orientierung.
Geplant ist:
- Inhaltsupdate #8 im 2. Quartal 2026
- Balancing‑Überarbeitungen
- Verbesserungen am Kampfsystem
- Polishing und Performance‑Optimierungen
- Adventure Sharing (erste Version) – ein stark nachgefragtes Feature, das es Spielern ermöglicht, die Basen anderer Flammengeborener leichter zu besuchen und zu erkunden.
5 Millionen Spieler – und ein großer Schritt Richtung Release
Der Early‑Access‑Erfolg hat Keen Games ermöglicht, Enshrouded größer und ambitionierter zu entwickeln als ursprünglich geplant.
Der Launch von Version 1.0 im Herbst 2026 soll kein Endpunkt, sondern der Beginn eines neuen Kapitels sein – mit weiteren Inhalten und langfristiger Unterstützung.
Das Team bedankt sich ausdrücklich bei den über 5 Millionen Spielern, die das Projekt getragen haben, Feedback gaben und die Community aufgebaut haben. Zur Feier wurden einige Gameplay‑Statistiken geteilt.
Patch erscheint Donnerstag – das steckt drin
Bevor es weiter in Richtung Zukunft geht, erscheint ein neuer Patch mit folgenden Änderungen:
- Verbesserte Sichtbarkeit von Schadenszahlen
- Überarbeitete Block‑ und Parieranimationen
- Präzisere Projektilzauber und Trefferanzeigen
- Neues Vanity‑Set (Hinweis: „Flammengeborene sollten mit der Jägerin sprechen“)
- Explodierende Fässer verhalten sich weniger zufällig – wenn sie hochgehen, war’s wohl wirklich die eigene Schuld
- Viele Bugfixes für mehr Stabilität und Performance
Die vollständigen Patch Notes werden auf Steam veröffentlicht, sobald der Patch live ist.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh…das hab ich auf dem Zettel!
Voll stark, was da aus dem Early Access gewachsen ist. Und vor allem mal wieder ein Projekt Made in Germany, auf das man stolz sein kann.
Tolles Spiel. Warte sehnsüchtig auf den Konsolen-Release.
Würde mir noch eine Überarbeitung des Baumenüs wünschen. Da sind andere Vertreter deutlich smoother unterwegs.
Bei QoL würde ich mir zb wünschen, dass man nicht erst jedes benötigte Item ins eigenen Inventar aufnehmen muss, sondern auch aus umliegenden Kisten zugreift.
Auch Kisten und Türen für andere Spieler zu verschließen wäre nice. Die Funktion habe ich noch nicht gefunden. Bin aber aber auch noch keine 10 Std in der Steam-Version drinne.
Das habe ich auch auf meiner Liste weit oben 👍🏻☺️
Scheint ja gut anzukommen mit 5 Millionen Spielern.
Ich habe zwar keine Ahnung, warum Enshrouded aus diesem gefühlt riesigen Angebot vergleichbarer Spiele heraussticht, aber ich freue mich für den deutschen Entwickler. Kauft Produkte made in Germany – unterstützt eure lokale Wirtschaft!
Leider doch nicht im märz oder April.
Aber auf das Game warte ich gerne 🔥