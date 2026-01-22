Enshrouded: 1.0 erscheint im Herbst 2026 für Xbox und PlayStation

Enshrouded verlässt im Herbst 2026 den Early Access und wird mit Version 1.0 dann auch für Konsolen erscheinen.

Kurz vor dem zweijährigen Jubiläum des Early‑Access‑Starts hat Keen Games offiziell bestätigt: Enshrouded Version 1.0 erscheint im Herbst 2026. Um den Übergang zur Vollversion optimal vorzubereiten, bekommt der Early‑Access‑Build zuvor noch ein letztes großes Inhaltsupdate, inklusive Adventure Sharing und zahlreichen Verbesserungen.

Ein neues Dev‑Diary und eine frische Roadmap geben einen ersten Ausblick.

Die neue Roadmap: Der Weg aus dem Early Access

Keen Games betont, dass die Entwicklung selten linear verläuft – trotzdem liefert das Team nun eine klare Orientierung.

Geplant ist:

Inhaltsupdate #8 im 2. Quartal 2026

Balancing‑Überarbeitungen

Verbesserungen am Kampfsystem

Polishing und Performance‑Optimierungen

Adventure Sharing (erste Version) – ein stark nachgefragtes Feature, das es Spielern ermöglicht, die Basen anderer Flammengeborener leichter zu besuchen und zu erkunden.

5 Millionen Spieler – und ein großer Schritt Richtung Release

Der Early‑Access‑Erfolg hat Keen Games ermöglicht, Enshrouded größer und ambitionierter zu entwickeln als ursprünglich geplant.

Der Launch von Version 1.0 im Herbst 2026 soll kein Endpunkt, sondern der Beginn eines neuen Kapitels sein – mit weiteren Inhalten und langfristiger Unterstützung.

Das Team bedankt sich ausdrücklich bei den über 5 Millionen Spielern, die das Projekt getragen haben, Feedback gaben und die Community aufgebaut haben. Zur Feier wurden einige Gameplay‑Statistiken geteilt.

Patch erscheint Donnerstag – das steckt drin

Bevor es weiter in Richtung Zukunft geht, erscheint ein neuer Patch mit folgenden Änderungen:

Verbesserte Sichtbarkeit von Schadenszahlen

Überarbeitete Block‑ und Parieranimationen

Präzisere Projektilzauber und Trefferanzeigen

Neues Vanity‑Set (Hinweis: „Flammengeborene sollten mit der Jägerin sprechen“)

Explodierende Fässer verhalten sich weniger zufällig – wenn sie hochgehen, war’s wohl wirklich die eigene Schuld

Viele Bugfixes für mehr Stabilität und Performance

Die vollständigen Patch Notes werden auf Steam veröffentlicht, sobald der Patch live ist.