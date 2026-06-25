Enshrouded: Erscheint am 15. Oktober 2026 für PC und PlayStation 5, Xbox folgt 2027

Nach mehr als zwei Jahren Entwicklung und zahlreichen Inhaltsupdates erreicht Enshrouded am 15. Oktober 2026 die Version 1.0 für PC, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro.

Die geplanten Versionen für Xbox Series X|S werden hingegen erst im Frühjahr 2027 veröffentlicht.

Keen Games begründet die Verschiebung der Xbox-Versionen mit zusätzlichen Arbeiten an Qualität und Performance. Laut CEO Jan Jöckel sei die technische Umsetzung von Enshrouded aufgrund seiner vollständig terraformbaren Voxel-Welt, umfangreichen Bausysteme, Multiplayer-Funktionen und der offenen Spielwelt besonders anspruchsvoll. Das Studio wolle deshalb keine Kompromisse bei der Veröffentlichung auf Xbox eingehen.

Seit dem Early-Access-Start im Januar 2024 hat sich Enshrouded kontinuierlich weiterentwickelt.

Acht große Inhaltsupdates haben unter anderem drei neue Biome, zusätzliche Monster, Waffen, Rüstungen, Kreaturen und zahlreiche Baumöglichkeiten ins Spiel gebracht. Darüber hinaus integrierte Keen Games sogar ein dynamisches Wassersystem in die voxelbasierte Welt – eine technisch komplexe Erweiterung.

Besonders stark setzte das Studio auf die Zusammenarbeit mit der Community. Über eine Feature-Upvote-Plattform konnten Spieler regelmäßig Feedback einreichen und Einfluss auf die Weiterentwicklung nehmen. Dieser Ansatz soll auch nach dem Release von Version 1.0 fortgeführt werden, da weitere Inhalte bereits geplant sind.

Die wichtigsten Features von Enshrouded

Erkundung einer offenen Welt mit unterschiedlichen Biomen und verlorenen Zivilisationen

Umfangreiches Voxel-Bausystem zur Gestaltung eigener Basen und Bauwerke

Koop-Modus für bis zu acht Spieler

Survival-Elemente in den gefährlichen Regionen des Miasmas

Actionreiche Kämpfe gegen Kreaturen, Fraktionen und Bossgegner

Herstellung und Aufwertung legendärer Waffen und Rüstungen

Individuelle Charakterentwicklung mit verschiedenen Kampfstilen und Fähigkeiten

Enshrouded kombiniert Survival-Gameplay, Action-RPG-Mechaniken sowie umfangreiche Bau- und Crafting-Systeme in der Welt von Embervale. Dort kämpfen Spieler gegen die Ausbreitung des Miasmas, entdecken die Geheimnisse eines untergegangenen Königreichs und versuchen, die Hoffnung in eine zerstörte Welt zurückzubringen.

Mit bislang mehr als fünf Millionen Spielern im Early Access zählt Enshrouded bereits vor dem Erreichen der Version 1.0 zu den erfolgreicheren Survival-RPGs der vergangenen Jahre.