Enshrouded: Geplanter 1.0-Release im Jahr 2026 für PC & Konsolen

Mit „Diener der Dämmerung“ veröffentlicht Keen Games das sechste Inhaltsupdate für Enshrouded im Early Access!

Das neue Update lädt die über vier Millionen Spieler in das visuell verbesserte Miasma ein und dazu, nach Einbruch der Dunkelheit wach zu bleiben, um neue Ressourcen, Beute und Belohnungen zu finden und neue Modifikationsmechaniken freizuschalten.

Außerdem kommen mit Diener der Dämmerung völlig neue Feinde sowie Kreaturenvariationen, Rätsel und eine von der Community gewählte Quest ins Gluttal.

Spieler können sich im neuen Update auf eine verbesserte, realistischere Beleuchtung, vielfältige Kampffähigkeiten, Gameplay-Verbesserungen, neue Musiktitel und mehr freuen. Keen Games arbeitet konsequent daran, die in der aktuellen Roadmap angekündigten Versprechen für 2025 und den Early Access einzulösen und treibt die Entwicklung von Enshrouded mit Blick auf den geplanten 1.0-Release im Jahr 2026 für PC und Konsolen voran.

Gefahren bei Nacht

Die Nacht durchmachen hat sich nie mehr gelohnt in Enshrouded, denn mit Diener der Dämmerung wird die Nacht im Spiel überarbeitet.

Spieler erhalten Zugang zu neuen Belohnungen und Ressourcen, die sie für das Herstellen und Aufrüsten von Waffen nutzen können – ein starker Anreiz, sich bei Nacht hinauszuwagen.

Doch wer bereit ist, der zunehmend gefährlicher werdenden Dunkelheit zu trotzen, muss sich unter anderem gegen eine neue Rasse von Aasfresserhunden, die sogenannten Rudelwölfe, sowie gegen zusätzliche Miasma-Kreaturen in temporären und dauerhaften Miasmagebieten behaupten. Spielende, die in der Nacht unterwegs sind können sich zudem auf Pflanzen oder Insekten freuen, die nur nachts auftauchen, sowie die eine oder andere mysteriöse Tür.

Von außen betrachtet, ist das Miasma ein dichter Nebel, der viele Schätze, Ressourcen und Feinde verbirgt. Mit Diener der Dämmerung wurde das Miasma visuell überarbeitet – dank neuem Licht-Rendering wirkt er nun sowohl von außen als auch von innen natürlicher und bedrohlicher.

Diese Verbesserungen sorgen für eine insgesamt stimmungsvollere und atmosphärisch dichtere Darstellung des Miasmas. Doch das Miasma bleibt gefährlich. Es ist nicht nur giftig, sondern beherbergt auch neue Feinde wie den Nebeltaucher, den Pirscher und die Brutlingskönigin. Wer sich dennoch hineinwagt, wird belohnt: Belohnungstruhen der Silberstufe, zahlreiche neue Ressourcen und Rezepte warten – darunter Färbesets und Paletten für Rüstungen, Materialien für Waffenedelsteine, Kanalisierungszauber, Miasma-spezifische Materialien und vieles mehr.

Übersicht der Neuerungen in Diener der Dämmerung:

Anreize, um das Miasma bei Nacht zu betreten: neue Gameplay-Elemente, die Spielende ermutigen sollen, die riskanteren Seiten des Gluttals zu erkunden.

neue Gameplay-Elemente, die Spielende ermutigen sollen, die riskanteren Seiten des Gluttals zu erkunden. Neue Feinde wie der Pirscher, Nebeltaucher und die Brutlingskönigin.

wie der Pirscher, Nebeltaucher und die Brutlingskönigin. Rüstungssets für Tag und Nacht. Es gibt neue Vanity-Outfits und Rüstungssets, darunter eines mit dem Thema „Tag“ und eines für „Nacht“.

Es gibt neue Vanity-Outfits und Rüstungssets, darunter eines mit dem Thema „Tag“ und eines für „Nacht“. Ein neuer Point of Interest im Miasma: die deutlich erkennbaren Brutnester , in denen neue Gegner Ressourcen und Schätze bewachen.

, in denen neue Gegner Ressourcen und Schätze bewachen. Miasma-Schmieden sind ebenfalls in das Miasma eingebettet und werden zum Aufrüsten, Hinzufügen und Entfernen von Waffenedelsteinen verwendet. Insgesamt gibt es 21 dieser Edelsteine.

verwendet. Insgesamt gibt es 21 dieser Edelsteine. Spielende können ihre Rüstung an der Färbestation färben .

. Spieler können sich eine neue Frisur samt neuer Farbtöne mit neuen Farboptionen für Haare und Augen beim neuen Barbier in ihrem Dorf aussuchen.

Zusätzliche Optionen/Variationen für Kampf, Feinde und NPCs und Pflanzen – ganz bequem mit der Fähigkeit des automatischen Sammelns zu erwerben.

– ganz bequem mit der Fähigkeit des zu erwerben. Das Miasma selbst wurde optisch verbessert.

Die erste von Fans gewählte Quest „Der letzte Atemzug der Drachen“ kann freigeschaltet werden, indem Spielende die Überreste von Drachen erforschen, die in den Albapracht-Bergen ruhen.

Das Update Diener der Dämmerung bietet eine besondere Quest, die von der Community in einer Reihe von Umfragen in den sozialen Medien ausgewählt wurde – ein neuartiger Ansatz für Keen Games, um die wachsende Community weiter einzubinden. Fans stimmten einmal pro Woche auf allen teilnehmenden Plattformen ab, um eine einzigartige Quest zu formulieren. Am Ende entschied sich die Community für eine Schatzsuche, die in den Albapracht-Bergen beginnt (dem neuen Biom, das in Gefrorene Flammen-Update veröffentlicht wurde).

Spieler können sich neue Features auf der Feature-Upvote-Plattform wünschen und so selbst Teil der Gestaltung von Enshrouded werden.