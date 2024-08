Enshrouded: Liebe, Tod, Zahlen und 3 Millionen Spieler

Autor:, in / Enshrouded

Das deutsche Entwicklungsstudio Keen Games freut sich bekannt zugeben, dass der Meilenstein von drei Millionen Spielenden in Enshrouded überschritten wurde.

Enshrouded erschien dieses Jahr im Januar im Early Access – in diesen knapp acht Monaten hat das Team drei große Content-Updates, vier Patches und 16 Hotfixes veröffentlicht sowie verschiedene Community-Events veranstaltet.

Keen Games hatte zuvor den Meilenstein von einer Million Spieler in nur vier Tagen nach dem Release erreicht und dann zwei Millionen in weniger als einem Monat nach dem EA-Start. Das Team arbeitet weiterhin an der Weiterentwicklung des Spiels, während es sich noch im Early Access befindet.

Seit der Veröffentlichung am 24. Januar 2024 hat Enshrouded einige Statistiken über die Spieler gesammelt:

Über 90 Millionen Stunden Enshrouded wurden bis jetzt gespielt

wurden bis jetzt gespielt Fast 150 Millionen Tode von Spieler seit dem Start

seit dem Start Fast 700.000 Spielende haben das aktuelle Maximum von Level 25 erreicht

erreicht Keen Games hat seine Größe verdoppelt, seit die Arbeit an Enshrouded begonnen hat Das Dienstälteste Mitglied ist seit 19 Jahren bei Keen Games Das neueste Mitglied ist erst seit Anfang August dabei, um die QA zu verstärken

begonnen hat Seit dem Start in den Early Access gab es: Drei große Content-Updates: Hallen der Erloschenen Melodien des Sumpfes Back to the Shroud Vier Patches 16 Hotfixes



Keen Games ist sehr daran interessiert, die Meinung ihrer wachsenden Gemeinschaft an Spielenden zu hören, während sie die Entwicklung im Early Access und darüber hinaus fortsetzen.

Die über drei Millionen Flammengeborenen sind eingeladen, Diskussionen in den sozialen Medien zu führen, Steam-Reviews zu schreiben und über die Feature-Upvote-Plattform über potenzielle Features abzustimmen, um den Entwicklungsprozess für die spätere 1.0-Vollversion sowie die Konsolenversionen zu unterstützen.

Die Veröffentlichung der Version 1.0 für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen ist für 2025 geplant.