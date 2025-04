Enter the Gungeon 2: Nachfolger aktiv in Entwicklung

Autor:, in / Enter the Gungeon 2

Mit Enter the Gungeon 2 wurde der Nachfolger des Bullet-Hell-Dungeon-Crawlers angekündigt.

Die Gungeon-Meister von Dodge Roll und Devolver Digital haben bekannt gegeben, dass sich Enter the Gungeon 2 in aktiver Entwicklung befindet.

Enter the Gungeon 2, das von Dave Crooks von Dodge Roll bei der Nintendo Direct-Präsentation angekündigt wurde, ist ein neu aufgelegter, hochkarätiger Nachfolger des kultigen Bullet-Hell-Dungeon-Crawlers, der mit einem neuen 3D-Grafikstil, neuen Waffen und Feinden sowie einem erweiterten Gameplay ausgestattet ist.

Kämpft euch durch bekannte und unbekannte Gebiete, während der zerstörte Gungeon seine Geheimnisse denjenigen offenbart, die mutig genug sind, ihn zu betreten. Entdeckt, schaltet frei und meistert fantastische Waffen in den prozedural generierten Hallen und vernichtet die Legionen von Gundead, die aus dem Inneren strömen.

Stürzt euch in dynamische Kämpfe gegen teuflisch niedliche Feinde, die bisher auf die 2D-Ebene beschränkt waren, und erfreut euch daran, wie sie herumgeschleudert, in die Luft geworfen und in tiefe Gruben gestoßen werden.

Wählt aus einer wachsenden Liste von Gungeoneers mit bekannten und neuen Gesichtern, während ihr Helden aus den Tiefen des Gungeons rettet und befreit. Entfaltet eure Stärke durch unerwartete Kombinationen aus mächtigen passiven Gegenständen, explosiven aktiven Gegenständen, Segen, Flüchen und deiner meisterhaften Beherrschung eines beeindruckenden Waffenarsenals.

Und versucht herauszufinden, warum ihr euch erneut einem Angriff im Gungeon ausgesetzt seht …

Enter the Gungeon 2 erscheint 2026 für PC und Nintendo Switch 2. Verpasst keine weiteren Updates im Laufe des Jahres, einschließlich zusätzlicher Plattformen.