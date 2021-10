Epic Chef: Kulinarisches Koch-Abenteuer erscheint im November

Autor:, in / Epic Chef

Im kulinarischen Koch-Abenteuer Epic Chef zaubern Spieler im November auf Xbox One köstliche Gerichte.

Team17 und Infinigon Games kündigen Epic Chef an, ein skurriles und narratives Koch-Adventure, das am 11. November für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Epic Chef folgt den Abenteuern von Zest, einem Neuankömmling in Ambrosia – der kulinarischen Kampfhauptstadt von Concordia – und seinem Ziel, der beste Koch des Königreichs zu werden.

Mit einem dynamischen Rezeptsystem zaubert er aus Zutaten über 100.000 einzigartige Gerichte. Die Zutaten werden in seiner neu erworbenen, verfallenen Geistervilla angebaut und aufgezogen.

Zest muss eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen mit wachsenden Fähigkeiten in der Küche kombinieren, um die Meisterköche von Concordia in ihrem eigenen Spiel zu schlagen und die kulinarische Krone zu erringen.

