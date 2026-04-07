Epic Games: Apple klagt erneut vor höchstem Gericht im Gebührenstreit

Epic Games und Apple liefern sich einen neuen Rechtsstreit um Gebühren und Zahlungen im App Store vor dem obersten Gericht der USA.

Der Konflikt zwischen Epic Games und Apple erreicht erneut eine entscheidende Stufe. Beide Unternehmen stehen sich abermals vor dem Supreme Court gegenüber, nachdem Apple eine Überprüfung früherer Urteile beantragt hat.

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, in welchem Umfang Apple Gebühren auf mobile Käufe erheben darf, die über externe Zahlungssysteme abgewickelt werden. Konkret geht es um die sogenannten Provisionen, die Softwareentwickler entrichten müssen, wenn Zahlungen außerhalb des App Store erfolgen.

Apple hat eine Aussetzung eines Urteils beantragt, das die Gebührenregelungen in diesem Bereich einschränkt. Bereits zuvor hatte der Konzern versucht, eine Entscheidung anzufechten, die Entwickler dazu verpflichtet, alternative Zahlungsmethoden zuzulassen. Der Supreme Court lehnte eine Prüfung dieses Falls jedoch ab.

Ob es diesmal zu einer anderen Entscheidung kommt, bleibt offen. Der aktuelle Streitpunkt unterscheidet sich insofern, als es nicht mehr um die grundsätzliche Öffnung von Zahlungssystemen geht, sondern um die konkrete Höhe der möglichen Provisionen.

Fortnite spielt in dieser Auseinandersetzung eine zentrale Rolle, da Epic Games mit seinem beliebten Titel seit Jahren gegen die Gebührenpolitik der großen Plattformbetreiber vorgeht. Erst kürzlich konnte das Spiel nach einer Einigung mit Google wieder im Google Play Store veröffentlicht werden.

Im Zuge dieser Einigung wurden jedoch offenbar auch Einschränkungen vereinbart, die den öffentlichen Diskurs betreffen. Gleichzeitig sah sich Epic Games zuletzt gezwungen, umfangreiche Stellenstreichungen vorzunehmen, von denen über 1.000 Mitarbeiter betroffen waren.

Der Rechtsstreit zwischen den beiden Tech-Giganten bleibt damit ein zentrales Thema der Branche und könnte weitreichende Auswirkungen auf den digitalen Vertriebsmarkt haben.