Epic Games: Apple klagt erneut vor höchstem Gericht im Gebührenstreit

Der Konflikt zwischen Epic Games und Apple erreicht erneut eine entscheidende Stufe. Beide Unternehmen stehen sich abermals vor dem Supreme Court gegenüber, nachdem Apple eine Überprüfung früherer Urteile beantragt hat.
Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, in welchem Umfang Apple Gebühren auf mobile Käufe erheben darf, die über externe Zahlungssysteme abgewickelt werden. Konkret geht es um die sogenannten Provisionen, die Softwareentwickler entrichten müssen, wenn Zahlungen außerhalb des App Store erfolgen.
Apple hat eine Aussetzung eines Urteils beantragt, das die Gebührenregelungen in diesem Bereich einschränkt. Bereits zuvor hatte der Konzern versucht, eine Entscheidung anzufechten, die Entwickler dazu verpflichtet, alternative Zahlungsmethoden zuzulassen. Der Supreme Court lehnte eine Prüfung dieses Falls jedoch ab.
Ob es diesmal zu einer anderen Entscheidung kommt, bleibt offen. Der aktuelle Streitpunkt unterscheidet sich insofern, als es nicht mehr um die grundsätzliche Öffnung von Zahlungssystemen geht, sondern um die konkrete Höhe der möglichen Provisionen.
Fortnite spielt in dieser Auseinandersetzung eine zentrale Rolle, da Epic Games mit seinem beliebten Titel seit Jahren gegen die Gebührenpolitik der großen Plattformbetreiber vorgeht. Erst kürzlich konnte das Spiel nach einer Einigung mit Google wieder im Google Play Store veröffentlicht werden.
Im Zuge dieser Einigung wurden jedoch offenbar auch Einschränkungen vereinbart, die den öffentlichen Diskurs betreffen. Gleichzeitig sah sich Epic Games zuletzt gezwungen, umfangreiche Stellenstreichungen vorzunehmen, von denen über 1.000 Mitarbeiter betroffen waren.
Der Rechtsstreit zwischen den beiden Tech-Giganten bleibt damit ein zentrales Thema der Branche und könnte weitreichende Auswirkungen auf den digitalen Vertriebsmarkt haben.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie zwei Raubtiere, die sich um die gerissene Beute kloppen.
Ist irgendwie schon krank, dass sich solche Milliardenunternehmen Licht einigen können, weil sie in ihrer Raffgier keine Kompromisse zugestehen wollen.
Wie das alles wohl ausgehen wird 🤔.
Die Sonne wird sich aufblähen und uns auslöschen, falls uns bis dahin nicht irgendwas anderes dahingerafft hat.
Hast zu viele Katastrophenfilme gesehen 😅.
Vielleicht. Oder mein absurder Humor hat sich wieder Bahn gebrochen, denn ich brauch ja noch XP für das Crimson Desert Gewinnspiel und immer nur die kurzen Standardsätze abzuspulen ist mir einfach zu langweilig.😅
Gute Ausrede, hau in die Tasten 😎👍.
Ich bin am Handy und struggle mittlerweile damit, die Tasten überhaupt zu treffen. Aber danke.😄
Oh da wird epic ja noch mehr zahlen müssen wegen Anwälten und alles andere, deswegen kamen ja die Entlassungen durch die Prozesse die die gemacht haben 😂 für Apple und Google ist es im Vergleich gegen epic kein Problem mit den Kosten die haben ja Geld deswegen die Disney Übernahme die noch kommen wird 🤣🤣
Die nächste große Klage geht in die nächste Runde.