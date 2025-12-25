Epic Games: Disco Elysium: The Final Cut jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden

12 Autor: , in News / Epic Games
Disco Elysium: The Final Cut jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden noch verfügbar, also ab in den Epic Games Store.

Disco Elysium: The Final Cut ist für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Für die nächsten 24 Stunden könnt ihr euch das Spiel auf dem PC gratis sichern und dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen.

Wer jetzt schnell ist, kann sich den Titel dauerhaft sichern, ohne einen Cent zu zahlen.

