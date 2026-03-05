Epic Games: Einigung mit Google im Kartellrechtsstreit um konkurrierende Stores

Android wird offener: Vergleich zwischen Epic Games und Google senkt Gebühren und erlaubt neue Stores.

Epic Games und Google haben ihren jahrelangen weltweiten Kartellrechtsstreit beigelegt. Der Vergleich führt zu weitreichenden Änderungen für Android, da Google künftig konkurrierende App‑ und Game‑Stores zulässt und die Gebühren für In‑App‑Zahlungen deutlich senkt.

Die Einigung wurde nach der gerichtlichen Zustimmung durch den zuständigen US‑Richter wirksam und markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Android‑Struktur.

Google betont, Android habe Innovation stets durch Flexibilität und Offenheit vorangetrieben. Mit der Einigung dürfen Entwickler eigene Bezahlsysteme parallel zu Google Play Billing nutzen oder Nutzer direkt auf externe Webseiten für Käufe weiterleiten.

Zudem wird der Prozess für die Einrichtung eigener Stores vereinfacht, während das bisherige Sideloading‑Verfahren bestehen bleibt. Die Gebühren sinken spürbar: Für Google‑Play‑Billing fallen künftig fünf Prozent an, während neue Apps bei Erstinstallationen eine zwanzigprozentige Gebühr auf In‑App‑Käufe auslösen.

Entwickler, die dem neuen Apps Experience Program beitreten, zahlen reduzierte fünfzehn Prozent. Die weltweite Einführung dieser Änderungen ist zwischen Juni 2026 und September 2027 geplant.

Epic Games begrüßt die Einigung und spricht davon, dass Google Android vollständig öffne. Fortnite soll bald weltweit in den Google Play Store zurückkehren, während der Epic Games Store weiterhin auf Android verfügbar bleibt und ab 2026 leichter zu installieren sein wird.

Die Vereinbarung beendet sämtliche Streitigkeiten zwischen beiden Unternehmen und verändert die Rahmenbedingungen für Entwickler auf Android grundlegend.