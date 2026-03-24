Epic Games: Entlässt über 1000 Mitarbeiter – Fortnite verliert drei Modi dauerhaft

Epic Games entlässt 1000+ Mitarbeiter und stellt drei Fortnite-Modi endgültig ein.

Epic Games erlebt derzeit einen der größten Umbrüche in seiner Unternehmensgeschichte.

Über 1000 Mitarbeiter wurden heute informiert, dass ihre Stellen gestrichen werden, während gleichzeitig drei beliebte Fortnite-Modi dauerhaft offline gehen.

Der Schritt folgt auf den anhaltenden Rückgang der Spielerzahlen, der seit 2025 zu beobachten ist, und soll das Unternehmen finanziell stabilisieren.

Die Entlassungen sind Teil eines umfassenden Sparplans, der neben Personalabbau auch Einsparungen bei Marketing, Vertragsarbeiten und offenen Positionen umfasst – insgesamt über 500 Millionen US-Dollar.

Trotz der Herausforderungen bleibt Fortnite eines der erfolgreichsten Spiele weltweit, doch die Konsolidierung ist nötig, um langfristige Projekte und neue Inhalte für Spieler sicherzustellen.

Epic-Chef Tim Sweeney betont, dass die aktuellen Maßnahmen nicht mit künstlicher Intelligenz zusammenhängen.

Stattdessen liegt der Fokus darauf, „großartige Fortnite-Erlebnisse mit neuen saisonalen Inhalten, Gameplay, Story und Live-Events zu schaffen“ und die Entwicklerwerkzeuge mit Unreal Engine 6 weiter auszubauen. Die geplanten großen Launches gegen Ende des Jahres sollen den nächsten Entwicklungszyklus einläuten.

Historisch hat Epic bereits mehrere tiefgreifende Veränderungen erfolgreich gemeistert: Vom Wechsel von 2D zu 3D in den 1990er-Jahren, über die Entwicklung von Konsolenspielen wie Gears of War, bis hin zum Online-Erfolg mit Fortnite.

Das Unternehmen sieht die aktuelle Marktlage als größte Herausforderung seit diesen frühen Tagen, gleichzeitig aber als Chance, die Position als führender Entwickler in der Gaming-Branche zu festigen.

Für die betroffenen Mitarbeiter sind Abfindungen und zusätzliche Leistungen vorgesehen, darunter mindestens vier Monate Grundgehalt, beschleunigte Aktienoptionen bis Januar 2027, eine Verlängerung der Ausübungsfrist von Optionen um zwei Jahre sowie bezahlte Krankenversicherung. In den USA umfasst dies sechs Monate Epic-geförderte Gesundheitsversorgung.

Mit der Neuausrichtung will Epic Games die Fortnite-Community weiter stärken, während das Studio gleichzeitig die Entwicklung neuer Inhalte und Technologien beschleunigt. Die drei Modi, die offline gehen, markieren dabei einen symbolischen Schnitt, der Platz für neue Erlebnisse schaffen soll.