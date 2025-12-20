Epic Games: Eternights jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden

Eternights jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden noch verfügbar, also ab in den Epic Games Store.

Der Holiday Sale bringt ein echtes Highlight: Eternights kann derzeit komplett kostenlos abgeholt werden. Die Aktion läuft nur bis 20. Dezember 17:00 Uhr und richtet sich an alle, die das emotionale Action‑Dating‑Adventure bisher verpasst haben.

Mit dem Slogan „Love is worth fighting for“ unterstreicht die Promo den Kern des Spiels: eine Mischung aus romantischer Story, intensiven Kämpfen und apokalyptischer Atmosphäre. Wer schnell ist, kann sich den Titel dauerhaft sichern, ohne einen Cent zu zahlen.