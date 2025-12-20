Epic Games: Eternights jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden

Der Holiday Sale bringt ein echtes Highlight: Eternights kann derzeit komplett kostenlos abgeholt werden. Die Aktion läuft nur bis 20. Dezember 17:00 Uhr und richtet sich an alle, die das emotionale Action‑Dating‑Adventure bisher verpasst haben.
Mit dem Slogan „Love is worth fighting for“ unterstreicht die Promo den Kern des Spiels: eine Mischung aus romantischer Story, intensiven Kämpfen und apokalyptischer Atmosphäre. Wer schnell ist, kann sich den Titel dauerhaft sichern, ohne einen Cent zu zahlen.
Ahhh. Blood West gibt’s jetzt bis morgen.
Hatte es letzte Woche noch für steam gekauft 🤷🏻♂️
Sehr coole Atmo und Gameplay.
DAnkeschön Epic