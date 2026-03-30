Epic Games: Gefeuerter krebskranker Mitarbeiter bekommt Unterstützung

Epic Games reagiert nach Kritik auf die Massenentlassungen und kündigt Unterstützung für an Krebs erkrankten Mitarbeiter an.

Die jüngsten Entlassungen bei Epic Games haben in der Gaming-Branche für erhebliche Diskussionen gesorgt. Mehr als 1.000 Mitarbeiter mussten im Zuge der Maßnahme ihre Position aufgeben, die laut Unternehmensangaben mit einer geringeren als erwarteten Nutzung von Titeln wie Fortnite begründet wurde.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Fall eines Mitarbeiters, der während der Kündigungswelle von einer schweren persönlichen Situation betroffen ist. Laut Berichten ist ein ehemaliger Programmierer und Autor Teil der Entlassungen, obwohl er an terminalem Hirnkrebs leidet. Die Ehefrau des Betroffenen machte die Situation öffentlich und schilderte die schwierigen Folgen des Verlusts von Arbeitsplatz und Versicherungsschutz.

Während Mitarbeitende nach einer Entlassung weiterhin für einen begrenzten Zeitraum Zugang zur Krankenversicherung behalten, endet die Lebensversicherung offenbar unmittelbar mit dem Arbeitsverhältnis. Da die Erkrankung als Vorerkrankung gilt, besteht zudem kein Anspruch auf neue Absicherung über private Versicherungen.

Die geschilderte Situation löste breite Reaktionen in sozialen Netzwerken aus und führte zu deutlicher Kritik an den Umständen der Entlassungen. Kurz darauf äußerte sich auch der CEO von Epic Games, Tim Sweeney, öffentlich zu dem Fall. In seiner Stellungnahme erklärte er, dass das Unternehmen in Kontakt mit der betroffenen Familie stehe und man die Versicherungsfrage klären werde.

Gleichzeitig betonte er, dass medizinische Informationen bei der Entscheidung keine Rolle gespielt hätten und zeigte Bedauern darüber, wie die Situation gehandhabt wurde.

Der Vorfall verdeutlicht die weitreichenden Auswirkungen der aktuellen Umstrukturierungen und hat eine Diskussion über Verantwortung, Transparenz und den Umgang mit Mitarbeitern in der Gaming-Industrie neu entfacht.