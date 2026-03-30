Epic Games: Gefeuerter krebskranker Mitarbeiter bekommt Unterstützung

Die jüngsten Entlassungen bei Epic Games haben in der Gaming-Branche für erhebliche Diskussionen gesorgt. Mehr als 1.000 Mitarbeiter mussten im Zuge der Maßnahme ihre Position aufgeben, die laut Unternehmensangaben mit einer geringeren als erwarteten Nutzung von Titeln wie Fortnite begründet wurde.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Fall eines Mitarbeiters, der während der Kündigungswelle von einer schweren persönlichen Situation betroffen ist. Laut Berichten ist ein ehemaliger Programmierer und Autor Teil der Entlassungen, obwohl er an terminalem Hirnkrebs leidet. Die Ehefrau des Betroffenen machte die Situation öffentlich und schilderte die schwierigen Folgen des Verlusts von Arbeitsplatz und Versicherungsschutz.
Während Mitarbeitende nach einer Entlassung weiterhin für einen begrenzten Zeitraum Zugang zur Krankenversicherung behalten, endet die Lebensversicherung offenbar unmittelbar mit dem Arbeitsverhältnis. Da die Erkrankung als Vorerkrankung gilt, besteht zudem kein Anspruch auf neue Absicherung über private Versicherungen.
Die geschilderte Situation löste breite Reaktionen in sozialen Netzwerken aus und führte zu deutlicher Kritik an den Umständen der Entlassungen. Kurz darauf äußerte sich auch der CEO von Epic Games, Tim Sweeney, öffentlich zu dem Fall. In seiner Stellungnahme erklärte er, dass das Unternehmen in Kontakt mit der betroffenen Familie stehe und man die Versicherungsfrage klären werde.
Gleichzeitig betonte er, dass medizinische Informationen bei der Entscheidung keine Rolle gespielt hätten und zeigte Bedauern darüber, wie die Situation gehandhabt wurde.
Der Vorfall verdeutlicht die weitreichenden Auswirkungen der aktuellen Umstrukturierungen und hat eine Diskussion über Verantwortung, Transparenz und den Umgang mit Mitarbeitern in der Gaming-Industrie neu entfacht.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sozialstaat USA. Immer zu stelle wenn man sie braucht!
Mal sehen was da mit Epic noch rauskommt.
Klar, mehr als tausend Leute entlassen, aber seine fortwährende Unterstützung hat NICHTS damit zu tun, dass die Ehefrau öffentlich einen Shitstorm gestartet und die Krankheit öffentlich gemacht hat. Reiner Zufall.
Schon heftig, werden aber sicher nicht die Einzigen sein, die mit solchen Schicksalsschlägen zu kämpfen haben.
Solche großen Firmen scheren sich nicht um Einzelschicksale
Bei 1000 Mitarbeitern werden diese auch nicht mehr durchleuchtet, wer wie was für soziale oder krankentechn. Probleme hat. Man kann immer gegen einen Kündigung klagen oder nachträglich nochmal nachfragen. Aber im Grunde interessieren sich Unternehmen nicht für die Belange von Mitarbeitern, wozu auch, sie sind da um eine Aufgabe zu erledigen und nicht die Firma ist da um xy seinen Lebensstil zu finanzieren, dass ist nur ein Nebenprodukt. Epic ist kein Familienunternehmen.
EPIC bekommt dafür einen gerechtfertigten Shitstorm auf X. Geht garnicht
Sowas geht echt nicht 🤬
Finde auch das das überhaupt gar nicht geht 😡
Toll sind diese ganzen wichtigen Menschen auf ihrem hohen Ross an der Spitze. Die kümmern sich alle absolut gar nicht darum, wie es ihren Mitarbeitern dabei ergeht.
Ich würde ja gerne sagen, dass es bei großen Firmen in Deutschland zum Glück einen Sozialplan gibt, aber der scheint auch nicht immer fair zu sein. Generell sind Kündigungen immer blöd, aber man sollte als Firma schon das nötige Feingefühl haben, um gerade solche speziellen Fälle gesondert zu behandeln.
Wenn man, böse gesagt, aber einfach eine Kündigungs-Email an ~1.000 Leute verschickt, interessiert einen sowas nicht.