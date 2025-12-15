Epic Games: Hogwarts Legacy für PC kostenlos zu Weihnachten

Kostenlose Weihnachtsgeschenke verteilt Epic Games derzeit in seinem Store für den PC. Mit Hogwarts Legacy wurde erst vor wenigen Tagen ein richtiger Kracher verfügbar. Ihr könnt das zauberhafte Rollenspiel noch bis zum 18. Dezember, 17:00 Uhr, in Anspruch nehmen.

Laut einem Leak erwarten euch aber noch weitere Leckerbissen, darunter das Open-World-Westernspiel Red Dead Redemption 2.

Hier eine Liste der unbestätigten Spiele, die es in den nächsten Tagen noch geben soll.

11. Dezember – Hogwarts Legacy

18. Dezember – Jurassic World: Evolution 2

19. Dezember – Desperados 3

20. Dezember – Total War: Warhammer

21. Dezember – Tropico 5

22. Dezember – Chicken Police – Paint it Red!

23. Dezember – Loop Hero

24. Dezember – LEGO Batman

25. Dezember – Commander Keen

26. Dezember – Farming Simulator 2022

27. Dezember – Slime Rancher 2

28. Dezember – Terraria

29. Dezember – Detroit: Become Human

30. Dezember – Mortal Kombat 11

31. Dezember – Red Dead Redemption 2