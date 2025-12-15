Epic Games: Hogwarts Legacy für PC kostenlos zu Weihnachten

Kostenlose Weihnachtsgeschenke verteilt Epic Games derzeit in seinem Store für den PC. Mit Hogwarts Legacy wurde erst vor wenigen Tagen ein richtiger Kracher verfügbar. Ihr könnt das zauberhafte Rollenspiel noch bis zum 18. Dezember, 17:00 Uhr, in Anspruch nehmen.
Laut einem Leak erwarten euch aber noch weitere Leckerbissen, darunter das Open-World-Westernspiel Red Dead Redemption 2.
Hier eine Liste der unbestätigten Spiele, die es in den nächsten Tagen noch geben soll.
- 11. Dezember – Hogwarts Legacy
- 18. Dezember – Jurassic World: Evolution 2
- 19. Dezember – Desperados 3
- 20. Dezember – Total War: Warhammer
- 21. Dezember – Tropico 5
- 22. Dezember – Chicken Police – Paint it Red!
- 23. Dezember – Loop Hero
- 24. Dezember – LEGO Batman
- 25. Dezember – Commander Keen
- 26. Dezember – Farming Simulator 2022
- 27. Dezember – Slime Rancher 2
- 28. Dezember – Terraria
- 29. Dezember – Detroit: Become Human
- 30. Dezember – Mortal Kombat 11
- 31. Dezember – Red Dead Redemption 2
Eines der Besten Spiele überhaupt. Krass es es einfach kostenlos ist. Nehm ich auf jeden fall mit.
Sollte ich auch mal rein schauen
Kostenlos ist natürlich super aber Hogwarts wird auch abseits davon super günstig im Sale angeboten.
Dafür macht man absolut nichts falsch. Hat mich den einen Durchgang durchaus unterhalten, gerade die Nebenquests der Gefährten glänzen.
Hab ik mir gleich geholt, dann kann ik et endlich auf dem PC spielen 🤗
Die hauen ganz schön was raus.
Ich hätte lieber ein neues Unreal Tournament wie alle gratis Spiele der letzten Jahre
Schön Microsoft macht sowas ja nicht ja ist im Gamepass aber so ein Geschenk Fehlanzeige 🤔
Sony auch nicht.
Valve auch nicht.
Nintendo auch nicht.
GOG auch nicht.
Apple auch nicht.
…
Wo höre ich nur auf? Ach egal. Immerhin sind wir ja auf XBOX Seite, also kann man nur gegen MS stänkern.
Microsoft verschenkt jedes Jahr zum pride month so ein spezielles Game. Bei Prime Gaming war glaub das komplette Wolfenstein Franchise + Fallout 76 als Xbox Titel dabei und in letzten Jahr gab es im Dezember, für Gamepass Ultimate User, mehrere EA Spiele für jeweils einen Tag gratis.
öhm gelegentlich doch, vorletzte Woche was bei Steam gratis abgestaubt, wann ich nur noch wüsste was….auch GOG gabs schon was gratis aber wie der Sweeney hier rein haut ist schon krass
Hab mir nach dem Leak gleich mal nen täglichen Reminder gesetzt um die PC Bibliothek wachsen zu lassen 👍
Das nehme ich sehr gerne mit.