Epic Games: Hogwarts Legacy jetzt kostenlos sichern – Aktion endet heute

Hogwarts Legacy ist aktuell für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store verfügbar und kann von Nutzern bis zum 3. Mai 2026 um 17:00 Uhr dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.
Das Angebot gehört zu einer zeitlich begrenzten Aktion, bei der das Spiel ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und dauerhaft behalten werden kann, sofern es innerhalb des Aktionszeitraums eingelöst wird.
Epic Games setzt damit erneut auf eine starke Promotion-Kampagne im eigenen Store, bei der regelmäßig große Titel für kurze Zeit kostenlos angeboten werden, um die Nutzerbindung zu erhöhen.
Nach Ablauf der Aktion wird der Titel wieder zum regulären Verkaufspreis angeboten, wodurch das Zeitfenster für die kostenlose Sicherung klar begrenzt ist.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe ich schon gesichert, auch wenn ich es für Xbox schon besitze. 😅✌🏻 Danke für die Info. 👍🏻
Dankeschön für die Info gleich mal abgeholt
Sehr gut, danke für den Hinweis.
Bin nicht bei Epic…..
Schon gesichert und ich hoffe, dass ich es auf der Xbox Helix zocken kann.😅
Werde ich wahrscheinlich nie auf dem PC spielen, aber mal als Backup für ein neues Gerät…
War meine ich schon im Dezember mal gratis erhältlich, brauche ich also nicht mehr.
Ja war vor ner weile schon mal for FREE 😅✌🏻 da hab ik et schon gesichert 😹
Danke für die Info ✌🏻😅 habe ik schon 😅
Hab ich schon. Und Epic Account? Nicht von mir
Habe es zwar auf der Xbox nehme es aber dennoch mit.
Danke für die Info.