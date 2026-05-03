Epic Games: Hogwarts Legacy jetzt kostenlos sichern – Aktion endet heute

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Hogwarts Legacy wird zeitlich begrenzt kostenlos im Epic Games Store angeboten. Schnell sein!

Hogwarts Legacy ist aktuell für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store verfügbar und kann von Nutzern bis zum 3. Mai 2026 um 17:00 Uhr dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Das Angebot gehört zu einer zeitlich begrenzten Aktion, bei der das Spiel ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und dauerhaft behalten werden kann, sofern es innerhalb des Aktionszeitraums eingelöst wird.

Epic Games setzt damit erneut auf eine starke Promotion-Kampagne im eigenen Store, bei der regelmäßig große Titel für kurze Zeit kostenlos angeboten werden, um die Nutzerbindung zu erhöhen.

Nach Ablauf der Aktion wird der Titel wieder zum regulären Verkaufspreis angeboten, wodurch das Zeitfenster für die kostenlose Sicherung klar begrenzt ist.

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12 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 48395 XP Hooligan Bezwinger | 03.05.2026 - 12:17 Uhr

    Habe ich schon gesichert, auch wenn ich es für Xbox schon besitze. 😅✌🏻 Danke für die Info. 👍🏻

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  4. shadow moses 479190 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 03.05.2026 - 12:24 Uhr

    Schon gesichert und ich hoffe, dass ich es auf der Xbox Helix zocken kann.😅

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  5. Ash2X 333880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.05.2026 - 12:44 Uhr

    Werde ich wahrscheinlich nie auf dem PC spielen, aber mal als Backup für ein neues Gerät…

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  6. Katanameister 414060 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 03.05.2026 - 12:53 Uhr

    War meine ich schon im Dezember mal gratis erhältlich, brauche ich also nicht mehr.

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