Epic Games: Hogwarts Legacy jetzt kostenlos sichern – Aktion endet heute

Hogwarts Legacy wird zeitlich begrenzt kostenlos im Epic Games Store angeboten. Schnell sein!

Hogwarts Legacy ist aktuell für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store verfügbar und kann von Nutzern bis zum 3. Mai 2026 um 17:00 Uhr dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Das Angebot gehört zu einer zeitlich begrenzten Aktion, bei der das Spiel ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und dauerhaft behalten werden kann, sofern es innerhalb des Aktionszeitraums eingelöst wird.

Epic Games setzt damit erneut auf eine starke Promotion-Kampagne im eigenen Store, bei der regelmäßig große Titel für kurze Zeit kostenlos angeboten werden, um die Nutzerbindung zu erhöhen.

Nach Ablauf der Aktion wird der Titel wieder zum regulären Verkaufspreis angeboten, wodurch das Zeitfenster für die kostenlose Sicherung klar begrenzt ist.