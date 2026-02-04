Epic Games: Launcher soll ab Sommer deutlich schneller werden

Epic kündigt für 2026 das bislang größte Update des Stores an – inklusive massiver Performance‑Boosts.

Epic kündigt den bislang größten Modernisierungsschub für den Epic Games Store an. Der Fokus liegt auf Geschwindigkeit, Social‑Features und einer plattformübergreifenden Bibliothek.

Steven Allison, Vice President und General Manager des Stores, spricht ungewöhnlich offen über die Probleme der Plattform. Der Launcher sei „seit Jahren“ zu langsam, weil er bei jeder Aktion neue Backend‑Abfragen ausführt.

Die technische Generalüberholung läuft seit November 2025, und die ersten spürbaren Verbesserungen sollen im Mai oder Juni eintreffen. Laut Allison soll sich der Launcher dann „endlich gut anfühlen“.

Neben der Performance arbeitet Epic an Funktionen, die der Store im Vergleich zu Steam und Konsolenplattformen lange vermissen ließ. Ein neues Social‑Framework bringt Community‑Spaces, Avatare, Profile, private Nachrichten und Cross‑Platform‑Textchat.

Ab Mai folgen Voice‑Chat und plattformunabhängige Parties. Im Herbst kommt eine Cross‑Platform‑Library, dazu neue Bibliotheksverwaltung, regionale Storefronts und der Start des Stores auf iOS – im März in Japan, im Juni in Brasilien.

Später im Jahr soll außerdem ein Foren‑ähnliches Community‑Feature in die Testphase gehen.

Allison erklärt, warum viele dieser Funktionen so lange auf sich warten ließen. Zum Launch hatte der Store rund 30 Millionen Nutzer in 14 Monaten, weshalb Epic zunächst die Entwicklerseite priorisierte: Self‑Publishing‑Tools, automatisierte Prozesse und ein attraktives 88/12‑Revenue‑Split‑Modell. Erst seit 2024 fließen die meisten Ressourcen in Spieler‑Features.

Epic erkennt die Kritik der Community ausdrücklich an und will in den kommenden zwei Jahren alle großen Defizite abbauen. Ziel ist es, beim Funktionsumfang nicht länger hinter der Konkurrenz zurückzubleiben – und im besten Fall sogar vorauszugehen.