Epic Games: Mehrere Disney-Spiele in der Entwicklung – Gerücht

Berichten zufolge arbeitet Epic Games im Rahmen der Partnerschaft mit Disney an mehreren neuen Spielen, darunter ein erster Titel, der bereits im November erscheinen soll.
Offiziell bestätigt sind diese Informationen derzeit nicht.
Das erste Projekt wird als Extraction-Shooter beschrieben, in dem bekannte Disney-Charaktere eine zentrale Rolle spielen sollen. Das Gameplay soll sich laut Bericht an vergleichbaren Genre-Vertretern orientieren, wobei konkrete Details zum Umfang oder zu den Spielmechaniken nicht bekannt sind.
Interne Rückmeldungen zu diesem Projekt fallen demnach gemischt aus. Während die Entwicklung offenbar voranschreitet, gibt es Hinweise darauf, dass das Gameplay von einigen Seiten als wenig innovativ wahrgenommen wird.
Neben diesem ersten Titel sollen mindestens zwei weitere Spiele Teil der Zusammenarbeit sein. Auch hier deuten Berichte darauf hin, dass sich die Projekte noch in frühen Entwicklungsphasen befinden. Erste interne Eindrücke zum zweiten Spiel werden als durchschnittlich beschrieben, ohne dass nähere Details zu Inhalt oder Ausrichtung vorliegen.
Darüber hinaus sollen Ressourcen aus einem dritten Projekt umverteilt worden sein, um die Entwicklung der ersten beiden Spiele zu beschleunigen. Dies deutet darauf hin, dass der Fokus aktuell auf einem schnelleren Fortschritt der vorrangigen Titel liegt.
Alle genannten Informationen basieren auf einem Bericht und sind nicht offiziell bestätigt.
Weitere Details zu den Projekten, möglichen Plattformen oder konkreten Inhalten stehen derzeit noch aus.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das werden die nächsten Flops, klasse 💩.
Ich denke auch, das wird mit Ansage voll in die Hose gehen…
Und was lernen die daraus, nichts natürlich 🙃👍.
Ein weiterer Extraction-Shooter, und das nach dem kürzlichen Marathon Flop von Sony? Echt mutig sollte es stimmen. Aber vielleicht werden die ganzen Disney Charaktere ein Pluspunkt.
Disney sollte mal ein Spiel zum einzig guten Star Wars Film von Disney, Rogue One, machen.
Ein Flop wäre wie ein Trinkeld für Tencent ,Disney & Sweeney.
Ok, bei einem knappen Vermögen von 144 US-Dollar magst du recht haben😂
Eben vor allem denke ich bei Disney Char. immer noch an Donald und Mickey, sollen die sich nun gegenseitig abschießen? Oder Minnie wurde von Karlo gefangen und Mickey kommt mit Dagoberts Wumme und ballert alle um? Wieso kein richtiges Donald Spiel, Duck Tales ordentlich machen ala Indiana Jones. Wäre absoluter Renner. Wahrscheinlich sind aber mit Disney Char. irgendwelche Star Wars Helden gemeint.
Wahrscheinlich wieder Epic Games Store only. Hat schon Alan Wake 2 fast das Genick gebrochen
Ein Mikey Mouse Extraction Shooter, na dann gute Nacht.
Aber immerhin machen sie wieder Games, ich warte noch auf UT. Danke
Zuerst einmal auf offizielle Informationen warten.
Ach bitte nicht
Also das alte Disney Zeugs finde ich ja gut aber das neuere wirkt komplett austauschbar.
Wenn ich dann zusätzlich extraction shooter lese, dann weiß ich schon wieder genug um zu wissen, dass das wahrscheinlich auch eher nichts werden wird.^^
Disney hat genügend gute IPs um den ein
oder anderen Kracher entstehen zu lassen
Aber dafür sind sie viel zu gierig
Bis auf cashgrabs werden wohl nicht dabei rauskommen
R.I.P. UT
Also ein Disney Shooter wäre wirklich das letzte das ich brauchen würde.