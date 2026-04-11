Epic Games: Mehrere Disney-Spiele in der Entwicklung – Gerücht

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Epic Games arbeitet an mehreren Disney Spielen erster Titel soll im November erscheinen.

Berichten zufolge arbeitet Epic Games im Rahmen der Partnerschaft mit Disney an mehreren neuen Spielen, darunter ein erster Titel, der bereits im November erscheinen soll.

Offiziell bestätigt sind diese Informationen derzeit nicht.

Das erste Projekt wird als Extraction-Shooter beschrieben, in dem bekannte Disney-Charaktere eine zentrale Rolle spielen sollen. Das Gameplay soll sich laut Bericht an vergleichbaren Genre-Vertretern orientieren, wobei konkrete Details zum Umfang oder zu den Spielmechaniken nicht bekannt sind.

Interne Rückmeldungen zu diesem Projekt fallen demnach gemischt aus. Während die Entwicklung offenbar voranschreitet, gibt es Hinweise darauf, dass das Gameplay von einigen Seiten als wenig innovativ wahrgenommen wird.

Neben diesem ersten Titel sollen mindestens zwei weitere Spiele Teil der Zusammenarbeit sein. Auch hier deuten Berichte darauf hin, dass sich die Projekte noch in frühen Entwicklungsphasen befinden. Erste interne Eindrücke zum zweiten Spiel werden als durchschnittlich beschrieben, ohne dass nähere Details zu Inhalt oder Ausrichtung vorliegen.

Darüber hinaus sollen Ressourcen aus einem dritten Projekt umverteilt worden sein, um die Entwicklung der ersten beiden Spiele zu beschleunigen. Dies deutet darauf hin, dass der Fokus aktuell auf einem schnelleren Fortschritt der vorrangigen Titel liegt.
Alle genannten Informationen basieren auf einem Bericht und sind nicht offiziell bestätigt.

Weitere Details zu den Projekten, möglichen Plattformen oder konkreten Inhalten stehen derzeit noch aus.

Quelle
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15 Kommentare Added

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  2. Robilein 1243170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.04.2026 - 12:45 Uhr

    Ein weiterer Extraction-Shooter, und das nach dem kürzlichen Marathon Flop von Sony? Echt mutig sollte es stimmen. Aber vielleicht werden die ganzen Disney Charaktere ein Pluspunkt.

    Disney sollte mal ein Spiel zum einzig guten Star Wars Film von Disney, Rogue One, machen.

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    • Eisbaer2405 54775 XP Nachwuchsadmin 6+ | 11.04.2026 - 15:33 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Eben vor allem denke ich bei Disney Char. immer noch an Donald und Mickey, sollen die sich nun gegenseitig abschießen? Oder Minnie wurde von Karlo gefangen und Mickey kommt mit Dagoberts Wumme und ballert alle um? Wieso kein richtiges Donald Spiel, Duck Tales ordentlich machen ala Indiana Jones. Wäre absoluter Renner. Wahrscheinlich sind aber mit Disney Char. irgendwelche Star Wars Helden gemeint.

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  3. DrFreaK666 248205 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.04.2026 - 12:49 Uhr

    Wahrscheinlich wieder Epic Games Store only. Hat schon Alan Wake 2 fast das Genick gebrochen

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  4. Economic 98525 XP Posting Machine Level 4 | 11.04.2026 - 12:52 Uhr

    Ein Mikey Mouse Extraction Shooter, na dann gute Nacht.

    Aber immerhin machen sie wieder Games, ich warte noch auf UT. Danke

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  7. RumRoGERs 140605 XP Master-at-Arms Bronze | 11.04.2026 - 13:17 Uhr

    Also das alte Disney Zeugs finde ich ja gut aber das neuere wirkt komplett austauschbar.
    Wenn ich dann zusätzlich extraction shooter lese, dann weiß ich schon wieder genug um zu wissen, dass das wahrscheinlich auch eher nichts werden wird.^^

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  8. Fire12 12860 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 11.04.2026 - 13:23 Uhr

    Disney hat genügend gute IPs um den ein
    oder anderen Kracher entstehen zu lassen
    Aber dafür sind sie viel zu gierig
    Bis auf cashgrabs werden wohl nicht dabei rauskommen

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