Epic Games: Mehrere Disney-Spiele in der Entwicklung – Gerücht

Berichten zufolge arbeitet Epic Games im Rahmen der Partnerschaft mit Disney an mehreren neuen Spielen, darunter ein erster Titel, der bereits im November erscheinen soll.

Offiziell bestätigt sind diese Informationen derzeit nicht.

Das erste Projekt wird als Extraction-Shooter beschrieben, in dem bekannte Disney-Charaktere eine zentrale Rolle spielen sollen. Das Gameplay soll sich laut Bericht an vergleichbaren Genre-Vertretern orientieren, wobei konkrete Details zum Umfang oder zu den Spielmechaniken nicht bekannt sind.

Interne Rückmeldungen zu diesem Projekt fallen demnach gemischt aus. Während die Entwicklung offenbar voranschreitet, gibt es Hinweise darauf, dass das Gameplay von einigen Seiten als wenig innovativ wahrgenommen wird.

Neben diesem ersten Titel sollen mindestens zwei weitere Spiele Teil der Zusammenarbeit sein. Auch hier deuten Berichte darauf hin, dass sich die Projekte noch in frühen Entwicklungsphasen befinden. Erste interne Eindrücke zum zweiten Spiel werden als durchschnittlich beschrieben, ohne dass nähere Details zu Inhalt oder Ausrichtung vorliegen.

Darüber hinaus sollen Ressourcen aus einem dritten Projekt umverteilt worden sein, um die Entwicklung der ersten beiden Spiele zu beschleunigen. Dies deutet darauf hin, dass der Fokus aktuell auf einem schnelleren Fortschritt der vorrangigen Titel liegt.

Alle genannten Informationen basieren auf einem Bericht und sind nicht offiziell bestätigt.

Weitere Details zu den Projekten, möglichen Plattformen oder konkreten Inhalten stehen derzeit noch aus.