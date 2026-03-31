Epic Games: Mögliche Übernahme durch Disney geplant – Gerücht

Epic Games rückt Gerüchten zufolge als mögliches Übernahmeziel von Disney in den Mittelpunkt einer neuen Milliardenstrategie.

Im Zentrum einer neuen Debatte steht die Walt Disney Company und ein möglicher Mega-Deal mit Epic Games, dem Studio hinter dem globalen Phänomen Fortnite.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch Kevin Mayer, der über Jahre hinweg zentrale Übernahmen für Disney verantwortete. Dazu zählen unter anderem Pixar, Marvel Entertainment, Star Wars und 21st Century Fox. Mayer sagte gegenüber CNBC, das Epic Games der nächste Kauf des Mauskonzerns sein sollte.

Im Podcast The Town behauptet Tech-Reporter Alex Heath ähnliches. Er habe gehört, die Führungsetage von Disney will Epic übernehmen. Man warte nur auf den richtigen Moment.

Mayer sieht in Epic Games das nächste logische Ziel für eine Übernahme. Auch aus Branchenkreisen mehren sich Hinweise, dass innerhalb von Disney ernsthaft über einen solchen Schritt nachgedacht wird. Gleichzeitig gibt es offenbar auch kritische Stimmen, die vor den Risiken eines Deals warnen.

Der Zeitpunkt wirkt aus mehreren Gründen brisant. Epic Games hat erst am 24. März einen massiven Stellenabbau durchgeführt, bei dem rund 1.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen mussten. Firmenchef Tim Sweeney begründete diesen Schritt mit deutlich höheren Ausgaben als Einnahmen. Parallel dazu zeigen aktuelle Zahlen, dass die Aktivität rund um Fortnite seit 2025 rückläufig ist. Die durchschnittliche monatliche Spielzeit sank auf der PlayStation von 21 auf 16 Stunden.

Disney selbst ist bereits seit Anfang 2024 an Epic beteiligt und investierte 1,5 Milliarden US-Dollar für etwa sieben Prozent der Firma. Damals lag die Bewertung bei rund 22,5 Milliarden Dollar, nachdem sie zuvor noch deutlich höher angesetzt war. Ein vollständiger Kauf würde nach aktuellen Schätzungen etwa 13 Prozent des gesamten Marktwerts von Disney ausmachen.

Strategisch erscheint ein solcher Schritt dennoch nachvollziehbar. Epic generiert weiterhin Milliardenumsätze jährlich und betreibt mit der Unreal Engine eine Technologie, die längst auch in Disney-Projekten zum Einsatz kommt. Attraktionen in Freizeitparks sowie große Produktionen profitieren bereits von dieser Engine, die sich als Branchenstandard etabliert hat.

Frühere Versuche von Disney, im Gaming-Sektor selbst Fuß zu fassen, verliefen hingegen weniger erfolgreich. Projekte wie Disney Infinity konnten zwar kurzfristig Erfolge feiern, scheiterten jedoch langfristig an wirtschaftlichen Herausforderungen. Die interne Spieleentwicklung wurde schließlich eingestellt.

Ein entscheidender Faktor bleibt jedoch die Eigentümerstruktur von Epic Games. Tim Sweeney hält trotz eines Anteils von rund 41 Prozent die Mehrheit der Stimmrechte und kann eine Übernahme blockieren. Zusätzlich besitzt Tencent etwa 40 Prozent der Anteile, was bei einem möglichen Verkauf regulatorische Prüfungen nach sich ziehen würde.

Damit steht ein möglicher Milliarden-Deal vor mehreren Hürden. Dennoch zeigt die aktuelle Entwicklung deutlich, dass sich der Gaming-Markt weiter in den Fokus großer Medienkonzerne verschiebt. Epic Games könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen, sofern sich die Türen für eine Übernahme tatsächlich öffnen.