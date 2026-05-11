Epic Games: Setzt bei KI auf Effizienz statt Jobabbau

Fortnite-Entwicklerin bei Epic Games erläutert Einsatz von KI-Tools und Ziele zur Effizienzsteigerung in der Spieleproduktion.

Die Videospielproduktion ist laut Epic Games ein zunehmend komplexer und kostenintensiver Prozess, der heute häufig die Zusammenarbeit vieler Studios umfasst. Im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion steht dabei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Entwicklungsalltag.

Stephanie Arnette, Senior External Development Manager bei Fortnite, hat sich auf einem Gamescom-Latam-Panel zu den Plänen des Unternehmens geäußert. Laut Arnette experimentiert Epic Games mit verschiedenen KI-Tools, um die Entwicklung eigener Spiele zu unterstützen und Abläufe effizienter zu gestalten.

Dabei betonte sie, dass KI nicht darauf abzielt, Arbeitsplätze zu ersetzen. Vielmehr gehe es darum, Prozesse zu beschleunigen und den Aufwand für bestimmte Aufgaben zu reduzieren. Tätigkeiten, die bisher etwa zehn Stunden in Anspruch nehmen, könnten durch entsprechende Tools deutlich schneller erledigt werden.

Auch im kreativen Bereich, insbesondere in der Spielekunst, werde der Einsatz von KI untersucht. Konkrete Details zu den eingesetzten Technologien nannte sie jedoch nicht.

Arnette stellte zudem klar, dass Epic Games die vollständige Kontrolle über die Integration von KI in den Entwicklungsprozess behält. Externe Partner hätten keine Möglichkeit, eigene KI-Systeme in die Produktionspipeline von Fortnite einzubringen, da sämtliche Entscheidungen zentral vom Unternehmen getroffen werden.

Die Diskussion um KI in der Spieleentwicklung ist branchenweit präsent. Auch Sony hat zuletzt den Einsatz von KI-Technologien in Projekten wie Horizon Zero Dawn Remastered thematisiert. Während viele Studios auf Effizienzgewinne durch KI setzen, bleibt offen, wie sich diese Entwicklungen langfristig auf Arbeitsplätze in der Branche auswirken werden.