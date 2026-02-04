Epic Games: Store-Jahresrückblick 2025 mit Rekordzahlen

Epic Games Store veröffentlicht Jahresrückblick 2025 – Rekordzahlen, neue Features und der Weg zur plattformübergreifenden Zukunft!

Der Epic Games Store hat seinen Jahresrückblick 2025 veröffentlicht und präsentiert ein Jahr, das von Wachstum, Rekorden und einer klaren strategischen Ausrichtung geprägt war.

Die Plattform entwickelt sich zunehmend zu einer platt­form­über­grei­fen­den Storefront, die PC, Mobile und das gesamte Epic‑Ökosystem miteinander verbindet.

Ein zentrales Highlight ist der enorme Anstieg der Spielerausgaben für Drittanbieter‑Titel, die 2025 einen neuen Höchststand von 400 Millionen US‑Dollar erreichten – ein Plus von 57 Prozent.

Auch die Spielzeit stieg weiter an. Drittanbieter‑Games kamen auf 2,78 Milliarden Stunden, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahlen unterstreichen Epics Fokus auf die Stärkung seiner Entwicklerpartner.

Im Dezember erreichte der Store zudem 78 Millionen monatlich aktive Nutzer auf dem PC, ein neuer Rekord.

Die Gesamtzahl der PC‑Kunden liegt inzwischen bei 317 Millionen, während die plattformübergreifenden Epic‑Konten auf 972 Millionen anwuchsen. Die Entwicklung zeigt, wie stark Epic seine Reichweite über PC, Mobile und weitere Plattformen ausbaut.

Auch das Free‑Games‑Programm bleibt ein zentraler Wachstumsmotor. 2025 wurden 100 Spiele verschenkt, die sich Spieler insgesamt 662 Millionen Mal sicherten.

Der rechnerische Gesamtwert pro Nutzer lag bei 2.316 US‑Dollar. Bemerkenswert ist zudem der Effekt auf die Spiele selbst. Über 77 Prozent der Titel erreichten während ihrer Gratisphase einen neuen CCU‑Rekord im Epic Store, während die gleichzeitigen Spielerzahlen auf Steam im Schnitt um 40 Prozent stiegen.

Parallel dazu führte Epic neue Tools und Funktionen ein. Dazu gehören ein Download‑Manager, Geschenkoptionen, ein einheitlicher Textchat über das gesamte Ökosystem hinweg sowie ein überarbeitetes Umsatzmodell, bei dem Entwickler 100 Prozent der ersten 1 Million US‑Dollar pro Produkt behalten. Die neue Epic Games App integriert Textchat und Zwei‑Faktor‑Authentifizierung.

Für 2026 kündigt Epic eine Reihe großer Neuerungen an

Der Launcher erhält eine grundlegende Neugestaltung, die Performance und Stabilität verbessern soll. Neue soziale Features wie Community‑Bereiche, Voice‑Chat, plattformübergreifende Partys und Spielerprofile sind ebenfalls in Arbeit.

Zudem startet ein neues Programm, das Entwicklern helfen soll, ihre Spiele mithilfe der Marketingkraft von Fortnite besser zu verkaufen.

Der Jahresrückblick macht deutlich, wohin die Reise geht. Epic will einen faireren, offeneren Marktplatz schaffen, der Entwickler stärkt und Spielern ein einheitliches Erlebnis bietet – unabhängig davon, auf welcher Plattform sie spielen.