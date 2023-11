Epic Games: Store nach fünf Jahren immer noch unrentabel

Autor:, in / Epic Games

Das tut weh: Der Epic Games Store wirft auch fünf Jahre nach dem Start kein Geld ab – jedenfalls nicht in dem Umfang, in dem es sich lohnen würde.

Im Dezember 2018 schickte Epic seinen Epic Games Store an den Start, um zu Valve mit seinem Steam in Konkurrenz zu treten. Wie The Verge berichtet, erklärte Epic Games Store General Manager Steve Allison im Zeugenstand, während des ersten Tages des Kartellrechtsstreits mit Google, dass man noch immer das Ziel verfolge, zu wachsen und der Epic Games Store unrentabel sei.

Das ist auch bitter nötig, möchte man, dass der Epic Games Store wahrlich profitabel ist, denn derzeit ist es der Store nicht. Dabei kämpft man bei Epic verbissen um die Gunst der Spieleschöpfer.

Einst startete man mit dem Versprechen, nur 12 Prozent des Preises einzubehalten, während 88 Prozent an die Entwickler gehen – Steam behält 30 Prozent ein. Fortwährend buhlt man zudem mit exklusiven Veröffentlichungen, kostenfreien Games und starken Rabatten um die Aufmerksamkeit der Spieler.

Dass dies kostet und nicht zwangsläufig durch die generierten Einnahmen aufgefangen werden kann, ist klar. Jüngst wurde dies auch ersichtlich, als Epic erst vor Kurzem bekannt gab, um die 830 Mitarbeiter zu kündigen, was etwa 16 Prozent der Belegschaft entspricht.

Preisanhebungen, etwa bei den Fortnite V-Bucks, und Gebühren für die Nutzung der Unreal Engine außerhalb der Spielebranche ab kommendem Jahr sollen ebenfalls dazu beitragen, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.