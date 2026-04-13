Epic Games: Store wird kaum genutzt – Spieler holen nur Gratis-Spiele und wechseln zu Steam – Bericht

Der Epic Games Store wird laut Aussagen ehemaliger Mitarbeiter vor allem wegen kostenloser Spiele genutzt. Danach kehren viele Nutzer offenbar wieder zu Steam zurück.
Die Aussagen stammen aus Berichten von früheren Angestellten mit Einblick in den Betrieb des Stores. Demnach hätten viele Nutzer den Store primär für die regelmäßig angebotenen Gratis-Spiele besucht, ohne langfristig auf der Plattform zu bleiben. Diese Einschätzungen sind nicht offiziell bestätigt und spiegeln individuelle Erfahrungen wider.
Der Epic Games Store wurde 2018 von Epic Games gestartet, um eine Alternative zur etablierten Plattform Steam zu bieten. Ein zentraler Unterschied liegt in der Umsatzbeteiligung, da Epic nur rund 12 Prozent verlangt, während andere Plattformen höhere Anteile nehmen.
Zum Start fehlten jedoch grundlegende Funktionen wie ein Warenkorb oder Nutzerbewertungen, was in der Community Kritik auslöste. Auch Jahre später wird die Entwicklung des Stores weiterhin beobachtet.
Laut einer Aussage aus dem Unternehmensumfeld sei der Store derzeit „nur gering profitabel“. Gleichzeitig investiert Epic weiterhin in Verbesserungen und plant, die Plattform langfristig auszubauen und auf weitere Systeme zu bringen.
Offizielle Nutzungszahlen oder detaillierte Einblicke in das Verhalten der Spieler wurden nicht veröffentlicht. Die Berichte ehemaliger Mitarbeiter liefern jedoch Hinweise darauf, wie der Store aktuell von Teilen der Community genutzt wird.
62 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hat ja fast schon Xbox Dimensionen da spielt auch keiner drauf.
Und woher ziehst du diese Information? Hast du zahlen dazu. Blödsinn
Pure Trollerei. Penti kann ja nicht mehr. Ein Schwelm wer…
Immerhin haben seine Kommentare die gleiche mindere Qualität wie die Playstation Spiele, passt also🤣🤣🤣
Hey, über die Qualität von einem Naughty Dog Spiel lasse ich hier absolut nichts gehen. Vergleicht bitte nicht seine peinlichen Schund-Kommentare zum Trollen mit einem Meisterwerk. Das sind zwei paar Schuhe. Ist doch schön, dass er Xbox offenbar genug liebt, um seine Freizeit hier auf der Seite zu verbringen. Das ist doch Victory genug für uns alle, da brauchen wir nicht mit solchen Leuten streiten 🙂
Geschmackssache, klar. Aber am Ende hast du recht. Das Verhalten zeigt mir nur was die Xbox alles richtig macht🙂
Furchtbar ehrlich. Manche sind hier echt unterstes Niveau. Wo sprießen die alle her
Lol, wach mal auf, informiere dich doch, gibt genug Beiträge wo das nachgewiesen wurde mit Zahlen, das steam am meisten Nutzen.
Bin wach du auch ?
Informier du dich lieber erst mal über deutsche Rechtschreibung. Gibt auch so Internetseiten wie duden.de.
Dann sehe ich für die Xbox Helix auch Schwarz. Auf der neuen XBox soll ja der Epic Store drauf laufen um PC Spiele zu spielen, aber wenn dieser Store niemand nutzt dann hat das auch keinen Mehrwert für die Xbox Helix… Schade…
ach was wäre das hier.. wenn nur qualifizierte Kommentare kämen..
danke für deinen absolut unterqualifizierten Kommentar der mich so zum lachen gebracht hat..
ums für dich verständlich zu machen:
nur weil auf einem Gerät etwas laufen kann was nicht gut angenommen wird .. was ist dann wenn ich Steam auch drauf installiere.. uh. oh..
um Yoda zu zitieren:
ich spüre eine Verschiebung bei der Macht.. 😉
schönen Tag dir noch du lustiger Troll
🤦🏻♂️ Genau, weil PC-Games auch nur über Epic laufen, du Flachzange… 🤣
Man fragt sich, ob die ganzen blauen Trolle hier verwandt… *zensiert* 🤣
Da ist eine interessante Theorie …
Soll man jetzt auch nicht heißer machen, als es ist. Bei Amazon Prime kaufen doch auch viele Leute nicht ständig Filme, sondern gucken die Sachen an, die gratis im Programm sind und machen um die käuflich erwerbbaren Filme einen Bogen.
Ich nutze es nicht mal wegen den kostenlosen Games
Ist das nicht komisch zu wissen, dass die geschenkten Spiele vom Geld irgendwelcher Kids finanziert wurden, mit dem sie den überteuerten Spider-Man Skin bezahlt haben?
Mir egal, ist ja den ihre schuld.
Naja , spiele gibts überall. Man kauft meistens da wo man halt immer kauft.
Ich nutze Epic genauso wie Steam, allerdings weniger, da Steam eben das viel größere Angebot hat.
Solange, seit Jahren bekannte, Bugs nicht ausgemerzt werden (Erfolge) und der Launcher immer noch viel Arbeitsspeicher verbraucht, werde ich deren Store auch nur für die gratis Spiele nutzen.
Was für die einen Apple ist, ist für andere Steam: eine Religion.
Erinnert mich an Windows Phone/Mobile. Da kommt endlich mal eine Alternative zum Pseudo-Monopol und was machen die Kunden? Ignorieren es aus fadenscheinigen Gründen, die erst recht auf die favorisierten Big Player zutreffen. Doppelmoral in Reinkultur.