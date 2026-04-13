Epic Games: Store wird kaum genutzt – Spieler holen nur Gratis-Spiele und wechseln zu Steam – Bericht

Ehemalige Mitarbeiter berichten, dass der Epic Games Store vor allem wegen kostenloser Spiele genutzt wird.

Der Epic Games Store wird laut Aussagen ehemaliger Mitarbeiter vor allem wegen kostenloser Spiele genutzt. Danach kehren viele Nutzer offenbar wieder zu Steam zurück.

Die Aussagen stammen aus Berichten von früheren Angestellten mit Einblick in den Betrieb des Stores. Demnach hätten viele Nutzer den Store primär für die regelmäßig angebotenen Gratis-Spiele besucht, ohne langfristig auf der Plattform zu bleiben. Diese Einschätzungen sind nicht offiziell bestätigt und spiegeln individuelle Erfahrungen wider.

Der Epic Games Store wurde 2018 von Epic Games gestartet, um eine Alternative zur etablierten Plattform Steam zu bieten. Ein zentraler Unterschied liegt in der Umsatzbeteiligung, da Epic nur rund 12 Prozent verlangt, während andere Plattformen höhere Anteile nehmen.

Zum Start fehlten jedoch grundlegende Funktionen wie ein Warenkorb oder Nutzerbewertungen, was in der Community Kritik auslöste. Auch Jahre später wird die Entwicklung des Stores weiterhin beobachtet.

Laut einer Aussage aus dem Unternehmensumfeld sei der Store derzeit „nur gering profitabel“. Gleichzeitig investiert Epic weiterhin in Verbesserungen und plant, die Plattform langfristig auszubauen und auf weitere Systeme zu bringen.

Offizielle Nutzungszahlen oder detaillierte Einblicke in das Verhalten der Spieler wurden nicht veröffentlicht. Die Berichte ehemaliger Mitarbeiter liefern jedoch Hinweise darauf, wie der Store aktuell von Teilen der Community genutzt wird.