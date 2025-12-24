Epic Games: The Callisto Protocol jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden

The Callisto Protocol jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden noch verfügbar, also ab in den Epic Games Store.

The Callisto Protocol ist für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Für die nächsten 24 Stunden könnt ihr euch den atmosphärischen Survival-Horror auf dem PC gratis sichern und dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen.

Wer schnell ist, kann sich den Titel dauerhaft sichern, ohne einen Cent zu zahlen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Katanameister 278020 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.12.2025 - 18:04 Uhr

    Super, danke für die Info, hab mir heute schon Bloodstained sichern können 👍.

    0
  2. Lord Maternus 357985 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.12.2025 - 18:06 Uhr

    Eben schon gesichert. Die Xbox-Version kann dann von meiner Eneba-Wunschlsite runter.

    0
  3. Devilsgift 121455 XP Man-at-Arms Bronze | 24.12.2025 - 18:08 Uhr

    Ich hab es vor kurzem Durchgespielt, ist ganz gut. Kann aber nicht mit Dead Space mithalten

    1
  4. Khaabel 36525 XP Bobby Car Raser | 24.12.2025 - 18:08 Uhr

    Habe ich auch gerade gesehen. Allerdings scheint es das Game schonmal gratis gegeben zu haben. Jedenfalls war es schon in meiner Bibliothek.

    0
  5. de Maja 315835 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.12.2025 - 18:10 Uhr

    Schön ein cooles Spiel und für umsonst macht man damit nichts falsch.
    Verdammt, das muss ich auch noch fertig spielen 😅

    0

