Epic Games: The Callisto Protocol jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden

The Callisto Protocol ist für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Für die nächsten 24 Stunden könnt ihr euch den atmosphärischen Survival-Horror auf dem PC gratis sichern und dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen.
Wer schnell ist, kann sich den Titel dauerhaft sichern, ohne einen Cent zu zahlen.
Super, danke für die Info, hab mir heute schon Bloodstained sichern können 👍.
Eben schon gesichert. Die Xbox-Version kann dann von meiner Eneba-Wunschlsite runter.
Ich hab es vor kurzem Durchgespielt, ist ganz gut. Kann aber nicht mit Dead Space mithalten
Habe ich auch gerade gesehen. Allerdings scheint es das Game schonmal gratis gegeben zu haben. Jedenfalls war es schon in meiner Bibliothek.
Schön ein cooles Spiel und für umsonst macht man damit nichts falsch.
Verdammt, das muss ich auch noch fertig spielen 😅