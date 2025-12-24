Epic Games: The Callisto Protocol jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden

The Callisto Protocol jetzt gratis – Holiday‑Deal nur für wenige Stunden noch verfügbar, also ab in den Epic Games Store.

The Callisto Protocol ist für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Für die nächsten 24 Stunden könnt ihr euch den atmosphärischen Survival-Horror auf dem PC gratis sichern und dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen.

Wer schnell ist, kann sich den Titel dauerhaft sichern, ohne einen Cent zu zahlen.