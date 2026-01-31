Epic Games: Tim Sweeney attackiert Valve

Epic‑Games‑CEO Tim Sweeney hat öffentlich seine Unterstützung für die 900‑Millionen‑Dollar‑Sammelklage gegen Valve ausgesprochen.

Der Vorwurf: Steam halte als einziger großer Store weiterhin an strikten Zahlungsbindungen fest und zwinge Entwickler dazu, die berüchtigte 30‑Prozent‑Gebühr zu zahlen.

Sweeney bezeichnet diese Gebühr als „30 % junk fee“ und kritisiert, dass Valves Regeln Entwickler ausdrücklich daran hindern, Spieler auf alternative Kaufmethoden hinzuweisen.

Wer auf Steam veröffentlicht, darf also nicht auf günstigere externe Shops oder eigene Bezahlsysteme verweisen – ein Modell, das laut Kritikern den Wettbewerb einschränkt.

Vergleich mit Apple und Google

Sweeney verweist darauf, dass Apple und Google früher ähnliche Praktiken verfolgten, bis Gerichte diese Form der Anti‑Steering‑Regeln als rechtswidrig einstuften. Beide Unternehmen mussten ihre Richtlinien anpassen und erlauben inzwischen – zumindest in Teilen – alternative Zahlungswege oder Hinweise darauf.

Valve hingegen hält an seinem Modell fest, was die Klägerseite als wettbewerbswidrig einstuft. Die 900‑Millionen‑Dollar‑Klage argumentiert, dass Steam seine Marktmacht nutzt, um Preise künstlich hochzuhalten und Entwickler wie Spieler gleichermaßen zu belasten.

Warum das Thema so explosiv ist

Steam dominiert den PC‑Gaming‑Markt seit Jahren.

Die 30‑Prozent‑Gebühr gilt vielen Studios als überholt.

Epic positioniert sich seit 2018 als Gegenmodell mit 12‑Prozent‑Revenue‑Share.

Ein Urteil gegen Valve könnte die gesamte PC‑Store‑Landschaft verändern.

Der Rechtsstreit steht noch am Anfang, doch Sweeneys klare Positionierung zeigt, wie tief der Konflikt zwischen Epic und Valve inzwischen reicht – und wie groß die Auswirkungen für die Zukunft des PC‑Gaming‑Marktes sein könnten.