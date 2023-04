Epic Games: Übernahme des brasilianischen Entwicklers Aquiris Game Studio

Nach einer Investition im vergangenen Jahr erfolgt jetzt die Übernahme von Aquiris Game Studio durch Epic Games. Es ist das erste Studio von Epic Games in Lateinamerika.

Der Entwickler der Spielreihe Horizon Chase wird ab sofort unter dem Namen Epic Games Brasil geführt und fortan Inhalte und soziale Erlebnisse für Fortnite entwickeln.

Mauricio Longoni, CEO von AQUIRIS und jetzt Studioleiter von Epic Games Brasil, sagte: „Der Beitritt zu Epic Games baut auf unseren Erfolgen bei der Entwicklung denkwürdiger Spiele wie Wonderbox, Horizon Chase 2 und Looney Tunes World of Mayhem auf, die wir weiterhin betreiben werden. Wir freuen uns, unsere Erfahrung mit der Unreal Engine bei der Spieleentwicklung zu nutzen, um zur Zukunft von Fortnite beizutragen. AQUIRIS war an der Spitze der Spieleentwicklung in Brasilien und Lateinamerika und Teil von Epic Games zu werden, wird die Entwickler unserer Region für die gesamte Branche ins Rampenlicht stellen.“