Epic Games: Unreal Tournament 2004 feiert Comeback dank Fans

Man hält es kaum für möglich, doch Unreal Tournament 2004 erlebt derzeit ein Comeback. Dank der Fan‑Gruppe OldUnreal, die von Epic Games offiziell die Erlaubnis erhalten hat, das Spiel zu pflegen und kostenlos bereitzustellen, ist der Arena‑Shooter jetzt wieder frei verfügbar – und technisch auf dem neuesten Stand.

Die Gruppe hat nicht nur den kostenlosen Download veröffentlicht, sondern auch einen neuen Patch – den ersten seit über 20 Jahren. Dieser sorgt dafür, dass UT2004 problemlos auf modernen Systemen läuft, zahlreiche Bugs beseitigt und Optimierungen einführt, die es in der Originalversion nie gab. Dazu gehören unter anderem verbesserte Widescreen‑Unterstützung und Auflösungen bis 4K.

Windows‑Spieler können das Spiel direkt über die OldUnreal‑Website beziehen. Ein Auto‑Installer lädt ein originales Disc‑Image von den Servern der Gruppe, extrahiert es, installiert das Spiel und wendet automatisch den neuesten Patch an. Linux‑ und macOS‑Nutzer müssen den Installer über GitHub beziehen und den Patch manuell anwenden – aber auch hier ist der Weg zurück in die Arena frei.

OldUnreal arbeitet schon länger mit Epics Segen an der Erhaltung klassischer Unreal‑Titel. Auch Unreal Gold und Unreal Tournament: Game of the Year Edition wurden bereits auf diese Weise wieder zugänglich gemacht.

Die Entwickler betonen, dass der aktuelle Patch nur der Anfang ist. Viele Fehler, die durch moderne Hardware oder hohe Framerates erst sichtbar wurden, müssen noch behoben werden. Andere Bugs stammen aus der Originalversion und wurden damals schlicht nie entdeckt. Dennoch zeigt sich das Team optimistisch: Die wichtigsten Probleme seien bereits intern gefixt oder würden zeitnah adressiert.

Für Fans klassischer Arena‑Shooter ist das eine kleine Sensation. UT2004 ist nicht nur zurück – es lebt wieder, und es wird weiterentwickelt.