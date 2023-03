Epic Games: Zahlt 245 Millionen Dollar an Rückerstattungen für Fortnite

Autor:, in / Epic Games

Die FTC hat Epic Games dazu verdonnert, Spielern von Fortnite Rückerstattungen in Höhe von 245 Millionen Dollar zu zahlen.

In den USA wurde Epic Games von der Federal Trade Commission (FTC) zu einer Rückerstattung an Spieler in Höhe von 245 Millionen US-Dollar verurteilt.

Dem Entwickler wurde vorgeworfen, in Spielen wie Fortnite eine verwirrende Anordnung der Schaltflächen verwendet zu haben, die dazu führte, dass Spieler ungewollte Käufe tätigten.

Die FTC schrieb in einer Pressemitteilung:

„Die kontraintuitive, inkonsistente und verwirrende Anordnung der Schaltflächen in Fortnite führte dazu, dass Spieler durch das Drücken einer einzigen Schaltfläche unerwünschte Gebühren erhielten. Das Unternehmen hat es Kindern außerdem leicht gemacht, während des Spielens von Fortnite Käufe zu tätigen, ohne dass eine elterliche Zustimmung erforderlich war.“

Epic Games habe laut einem Bericht von GamesRadar Konten gesperrt, nachdem sie die ungewollten Käufe angefochten haben. Dies wurde dem Entwickler von der FTC nun untersagt.

„Die Anordnung verbietet es Epic außerdem, Verbraucher durch die Verwendung von Dark Patterns zu belasten oder sie auf andere Weise zu belasten, ohne ihre Zustimmung einzuholen. Darüber hinaus verbietet die Verfügung Epic, Verbrauchern den Zugang zu ihren Konten zu verwehren, wenn sie unberechtigte Abrechnungen bestreiten.“

Die Zahlung der 245 Millionen US-Dollar muss Epic Games an die FTC leisten. Diese wird die Rückerstattungen an die Kunden vornehmen.

Einen Anspruch auf Rückerstattungen, die auf der Seite der FTC beantragt werden kann, haben diese Kunden:

Eltern, deren Kinder zwischen Januar 2017 und November 2018 einen nicht autorisierten Kreditkartenkauf im Epic Games Store getätigt haben

Fortnite-Spieler, denen zwischen Januar 2017 und September 2022 Ingame-Währung (V-Bucks) für unerwünschte Ingame-Gegenstände (wie Kosmetika, Lamas oder Battle-Pässe) berechnet wurde

Fortnite-Spieler, deren Konten zwischen Januar 2017 und September 2022 gesperrt wurden, nachdem sie unberechtigte Abbuchungen bei ihren Kreditkartenunternehmen angefochten hatten.