EPOS H3PRO Hybrid Gaming-Headset: Neue Farbvarianten Ghost White und Racing Green verfügbar

Die Premium Audio-Marke EPOS bringt zwei neue Farbvarianten für das Gaming-Headset H3PRO Hybrid auf den Markt: Ghost White und Racing Green.

Das H3PRO Hybrid bietet kabelloses Gaming der nächsten Generation dank latenzfreier Verbindung über den Dongle und ist außerdem mit integriertem Active Noise-Cancelling (ANC) ausgestattet, das Hintergrundgeräusche effektiv ausblendet und die passive Geräuschunterdrückung der H3-Serie auf eine neue Stufe hebt.

Das H3PRO Hybrid liefert ein hochwertiges Audioerlebnis für Spieler, die eine zuverlässige kabellose Verbindung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten suchen.

„Für das H3PRO Hybrid wurde die H3-Serie mit neuen Features versehen und bietet nun bis zu 30 Stunden kabelloses Gaming mit geringer Latenz und verbesserte Geräuschunterdrückung durch unsere neue ANC-Funktion,“ erklärt Nadia Burchard Grøtner, Product Managerin Gaming bei EPOS. „Die aktuellste Version der EPOS Gaming Suite und der kabellose Dongle bieten Spielern zahlreiche Möglichkeiten, ihr Audio-Erlebnis in vollem Umfang zu optimieren. Die brandneuen Farbvarianten Ghost White und Racing Green des H3PRO Hybrid sind auch optisch ein toller Blickfang mit dem Gamer sich sehen lassen können.“

Einfache Verbindung mit jedem Gerät

Das H3PRO Hybrid bietet gleichermaßen hohe Audioqualität für Spiele auf PC und Konsolen. Spieler können entweder über den Low-Latency-Dongle oder per USB-Kabel am PC, PS5 oder PS4 direkt in die Action einsteigen. Dank des 3,5-mm-Klinkenanschlusses lässt sich das Headset auch mit Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Mac verbinden. Die große Bandbreite an Anschlussmöglichkeiten ermöglicht Gamern, die Freiheiten einer drahtlosen Verbindung ohne Probleme oder Verzögerungen zu erleben.

Unübertroffen in Sachen Komfort und Konnektivität

Das H3PRO Hybrid besticht durch Eleganz, Langlebigkeit und ein realistisches Sounderlebnis. Sein schlankes Design zieht die Blicke auf sich, ohne dabei klobig zu wirken. Dank Edelstahlschieber im Kopfbügel, anpassbaren Hörmuscheln, austauschbaren Ohrpolstern und einer Batterielaufzeit von bis zu 30 Stunden kann das Headset bequem für beliebig lange Gaming-Sessions genutzt und an jeden Kopf angepasst werden. Das Design der ergonomisch geformten Hörmuscheln des H3PRO Hybrid schirmt die Ohren der Spieler gegen Hintergrundgeräusche ab und ermöglicht so volle Konzentration.

Preis und Verfügbarkeit

Das EPOS H3PRO Hybrid Gaming-Headset ist in Ghost White, Racing Green und Sebring Black unter www.eposaudio.com/gaming und bei ausgewählten Händlern für €279 EUR erhältlich.

Mit der kostenlosen EPOS Gaming Suite holen die Nutzer noch mehr aus dem kabellosen Gaming-Headset H3PRO Hybrid heraus. Hier können sie ihre Audio-Einstellung perfekt auf ihre Bedürfnisse abstimmen und die neusten Firm- und Software-Updates für alle Produkte herunterladen.