Ereban: Shadow Legacy: Erscheint dieses Jahr für Xbox und PlayStation

Das Stealth‑Actionspiel Ereban: Shadow Legacy wird noch in diesem Jahr durch SelectaPlay für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.
Die Entwickler kündigen zudem an, dass im Rahmen des BIG Spring Showcase am 3. März eine spezielle Ankündigung zum bevorstehenden Konsolen‑Release präsentiert wird.
Ereban: Shadow Legacy wurde bereits 2022 für Konsolen und PC angekündigt. Das von Baby Robot Games entwickelte Spiel sollte zum Launch auch im Xbox Game Pass erscheinen. Im Jahr 2024 erschien es aber zunächst nur für den PC.
2 Kommentare
Sehr schön, werde ich dann Mal bei Gelegenheit im Game Pass ausprobieren.
Würde ich mir im Gamepass auch anschauen.