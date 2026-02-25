Ereban: Shadow Legacy: Erscheint dieses Jahr für Xbox und PlayStation

Das BIG Spring Showcase am 3. März verspricht eine besondere Ankündigung zum Konsolen‑Launch von Ereban: Shadow Legacy.

Das Stealth‑Actionspiel Ereban: Shadow Legacy wird noch in diesem Jahr durch SelectaPlay für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Die Entwickler kündigen zudem an, dass im Rahmen des BIG Spring Showcase am 3. März eine spezielle Ankündigung zum bevorstehenden Konsolen‑Release präsentiert wird.

Ereban: Shadow Legacy wurde bereits 2022 für Konsolen und PC angekündigt. Das von Baby Robot Games entwickelte Spiel sollte zum Launch auch im Xbox Game Pass erscheinen. Im Jahr 2024 erschien es aber zunächst nur für den PC.