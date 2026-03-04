Ereban: Shadow Legacy: Erscheint offiziell am 16. April 2026

SelectaPlay und Baby Robot Games bestätigen Release von Ereban: Shadow Legacy für den 16. April 2026 und zeigen einen neuen Trailer.

Am 16. April 2026 erscheint das Stealth‑Action‑Abenteuer Ereban: Shadow Legacy digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, begleitet von einer physischen Standard‑ und einer Collector’s Edition, die ausschließlich für PS5 in den Handel kommt.

Digitale Fassungen können bereits auf die Wunschliste gesetzt werden, während physische Versionen bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar sind.

Im Mittelpunkt steht Ayana, die letzte Nachfahrin einer vergessenen Rasse, die in einer Sci‑Fi‑Welt agiert, in der Licht und Schatten als Waffen dienen. Mystische Schattenkräfte, High‑Tech‑Gadgets und die Suche nach der Wahrheit über das vom Helios‑Energieimperium beherrschte Universum prägen das Abenteuer.

Eine spielbare PS5‑Demo ist ab sofort im PlayStation Store verfügbar. Sie umfasst das Prolog‑Kapitel und vermittelt einen ersten Eindruck der Stealth‑Mechaniken, der flüssigen Fortbewegung und der Shadow‑Merge‑Fähigkeit, die Ayana nahtlos in Schatten eintauchen lässt.

Die Collector’s Edition für PS5 enthält eine physische Spielversion, den digitalen Original‑Soundtrack, drei hochwertige Art‑Postkarten, zwei Aufnäher (Helios und Forgotten Sun), einen Schlüsselanhänger in Form von Ayanas Maske sowie eine Premium‑Sammlerbox.

Beide physischen Editionen können im Handel vorbestellt werden, während digitale Spieler ihre Version über die Wunschliste sichern können.