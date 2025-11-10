Ereban: Shadow Legacy: SelectaPlay bringt Stealth-Spiel 2026 heraus

SelectaPlay hat eine neue Publishing-Partnerschaft mit dem Indie-Entwickler Baby Robot Games geschlossen, um das Stealth-Action-Plattformspiel Ereban: Shadow Legacy 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu bringen.

Die Spieler können sich auf digitale Veröffentlichungen für beide Plattformen freuen. Zusätzlich erhalten PlayStation-Spieler eine physische Standard- und Collector’s Edition.

Schlüpft als Ayana, die letzte Nachfahrin eines vergessenen Volkes, in die Schatten und stürzt euch in ein packendes Science-Fiction-Abenteuer, in dem Licht und Dunkelheit aufeinanderprallen.

Nutzt mystische Schattenkräfte, setzt Hightech-Gadgets ein und deckt die Geheimnisse eines sterbenden Universums auf, in dem die Moral verschwimmt und jede Entscheidung euer Schicksal beeinflusst.

Über Ereban: Shadow Legacy

Ereban: Shadow Legacy ist ein rasantes, storybasiertes Stealth-Plattformspiel, das Licht, Dunkelheit und Science-Fiction-Mysterien zu einem unvergesslichen Erlebnis verbindet. Als Ayana nutzt ihr die Fähigkeit „Shadow Merge“, um in die Dunkelheit selbst einzutauchen, durch Wände zu schlüpfen, aus dem Hinterhalt zuzuschlagen und unmögliche Höhen zu überwinden, während ihr das Energieimperium Helios infiltriert.

Jede Entscheidung hat Gewicht: Ausweichen oder töten, verschonen oder vernichten. Die Wahl liegt bei euch, aber jeder Weg führt euch näher an die Wahrheit über euer vergessenes Volk und das Vermächtnis, das ihr hinterlassen werdet.

Eine Welt verloren in Licht und Schatten

Erkunde die Ruinen alter Zivilisationen und glänzende Industriekomplexe, in denen Glaube, Technologie und Korruption miteinander verflochten sind. Kombiniert tödliche Präzision mit Beweglichkeit oder gleitet unsichtbar durch die Dunkelheit. Werdet ihr kämpfen, um zu retten, was von der Welt übrig geblieben ist, oder werdet ihr euch der Dunkelheit hingeben, zu der sie geworden ist?