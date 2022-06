Ereban: Shadow Legacy: Weitere Details zum erzählerischen Stealth-Plattformer

Baby Robot Games und Raw Fury präsentieren einen erzählerischer Stealth-Plattformer in der dritten Person: Ereban: Shadow Legacy.

Ereban: Shadow Legacy ist ein rasantes, storybasiertes Stealth-Platformer-Spiel, in dem ihr in die Rolle von Ayana schlüpft, der letzten Nachfahrin einer vergessenen Rasse. Ereban: Shadow Legacy erscheint direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Nutzt mystische Schattenkräfte, Hightech-Gadgets und vermeide oder töte, um die Wahrheit über deine Vergangenheit aufzudecken und den Schlüssel zur Rettung eines sterbenden, moralisch grauen Universums zu finden.

Alex Márquez, Designer & Co-Founder, Baby Robot Games verkündet: „Wir hier bei Baby Robot Games und unser Verleger Raw Fury sind stolz darauf, euch unser erstes Spiel, Ereban: Shadow Legacy vorzustellen.“ „Wir sind ein junges Indie-Studio mit Sitz in Spanien. Seit unserer Kindheit begeistern wir uns für Videospiele, und unser Ziel ist es, die Freude, die Aufregung und die Erinnerungen, die uns diese Branche gegeben hat, weiterzugeben. Unser Ziel ist es, höchst unterhaltsame Erlebnisse mit originellen Mechaniken, starker Grafik und fesselnden Geschichten zu schaffen – und genau das tun wir mit unserem ersten Titel, Ereban: Shadow Legacy.“ „Ereban: Shadow Legacy ist ein actiongeladener, reiner Stealth-Plattformer, der atemberaubende Grafik und innovative Spielmechaniken mit einer fesselnden Geschichte in einem neuen, originellen Sci-Fi-Universum kombiniert.“ „Du spielst als Ayana, die letzte Nachfahrin einer längst vergessenen Rasse, die die Macht hat, mit den Schatten zu verschmelzen. Als Ayana müssen Sie inmitten eines sterbenden, moralisch grauen Universums die mysteriöse Beziehung zwischen dem kryptischen Energie-Megakonzern Helios und ihren verlorenen Vorfahren aufklären. Kombinieren Sie Ayanas Gewandtheit mit ihren mystischen Schattenkräften und High-Tech-Gadgets, um auf ihrer Suche nach der Wahrheit alles und jeden, der sich ihr in den Weg stellt, entweder geschickt zu umgehen oder gnadenlos zu besiegen.“ „Wir freuen uns sehr, dass wir gerade im Xbox & Bethesda Games Showcase vorgestellt wurden, und es ist uns eine Ehre, bekannt zu geben, dass Ereban: Shadow Legacy ab 2023 mit dem Xbox Game Pass und dem PC Game Pass erhältlich sein wird.“

Werdet eins mit den Schatten: Erlebt mit der Fähigkeit Schattenverschmelzung eine noch nie dagewesene Kombination aus Schleichen und Schatten. Taucht in Schatten ein und bewegt euch frei durch sie, um Wände zu erklimmen, unzugängliche Orte zu erreichen, aus der Deckung heraus anzugreifen oder ungesehen vorzurücken.

Kombiniert Beweglichkeit, Kräfte und Gadgets: Absorbiert Echos, um weitere tödliche und nicht-tödliche Schattenkräfte zu erlernen, stellt Hightech-Gadgets her und kombiniert all dies mit eurer Beweglichkeit, um Helios‘ Linien zu infiltrieren und herauszufinden, was sie verbergen.

Spielt auf eure Art: Geht jeden Level mit eurem eigenen Spielstil an. Nutze deine Kräfte, um dich wie ein Geist zu bewegen oder als tödlicher Schatten in diesem rasanten Stealth-Spiel zuzuschlagen, das Jump’n’Run und Rätsel kombiniert.

Stellt euch den Konsequenzen eures Handelns: Vermeiden oder töten. Verschonen oder verzehren. Retten oder verderben. In dieser Welt, in der Handlungen jenseits von Gut und Böse liegen … wie weit seid ihr bereit zu gehen, um die Wahrheit herauszufinden?

Entdeckt eine sterbende, schöne Welt:Als letzter Ereban enträtselt ihr das Geheimnis, wer ihr seid und was mit eurem Volk geschehen ist. Durchquert die Ruinen lebloser Städte, infiltriert Science-Fiction-Anlagen, die in alte Tempel eingemeißelt sind, und entdeckt die Überreste eurer vergessenen Rasse.

Ereban: Shadow Legacy wurde auf dem diesjährigen Xbox & Bethesda Showcase mit einem ersten Trailer enthüllt, der komplett mit In-Engine-Material erstellt wurde. Ereban: Shadow Legacy wird im Jahr 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC veröffentlicht und ist ab dem ersten Tag mit PC und Xbox Game Pass erhältlich.