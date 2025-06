Eriksholm: The Stolen Dream: Cineastisches Stealth-Abenteuer zur Jahrhundertwende

River End Games enthüllt Details zu Eriksholm: The Stolen Dream! Der isometrische Schleichthriller erscheint am 15. Juli für PC, PlayStation und Xbox.

River End Games hat im Rahmen einer Entwicklerpräsentation erstmals umfassende Einblicke in Eriksholm: The Stolen Dream gewährt, ein isometrisches Stealth-Spiel, das euch in ein atmosphärisches Setting zu Beginn des 20. Jahrhunderts entführt.

Im Fokus der Vorstellung stand die kreative Vision hinter dem Titel: Das Entwicklerteam erläuterte ausführlich, welche historischen und cineastischen Einflüsse das Gameplay, das Artdesign und die Erzählweise des Spiels prägen. Ihr erlebt eine fesselnde Geschichte mit filmischer Inszenierung, eingebettet in eine Welt voller sozialer Spannungen und politischer Umbrüche. Dabei kombiniert das Spiel klassische Schleichmechaniken mit einer emotionalen Erzählstruktur, die stark auf Charakterentwicklung und Entscheidungen setzt.

Eriksholm: The Stolen Dream erscheint am 15. Juli 2025 für PC, PlayStation und Xbox.