Eriksholm: The Stolen Dream: Erweiterter Unreal Engine 5 Gameplay-Trailer

Erweiterter Gameplay-Trailer für „Eriksholm: The Stolen Dream“ veröffentlicht.

River End Games und Publisher Nordcurrent Labs freuen sich, den Fans des kommenden narrativen Stealth-Adventures Eriksholm: The Stolen Dream einen neuen erweiterten Gameplay-Trailer mit der doppelten Laufzeit der Version, die letzte Woche im „PC Gaming Show: Most Wanted“-Livestream gezeigt wurde, vorstellen zu können.

In diesem erweiterten Gameplay-Trailer kommen sowohl die packenden Stealth-Mechaniken als auch die beeindruckende Spielwelt von Eriksholm: The Stolen Dream voll zur Geltung. Die Zuschauer haben Gelegenheit, das kunstvoll gestaltete Stadtbild der namensgebenden Stadt Eriksholm kennenzulernen und mitzuerleben, wie die Protagonisten Hanna, Alva und Sebastian auf einzigartige Weise mit ihrer Umwelt interagieren und all jene, die ihnen (und den anderen geknechteten Bürger Eriksholms) Böses wollen, umgehen oder ausschalten können.

Neben der Veröffentlichung des erweiterten Gameplay-Trailers beleuchtet die neueste Episode von Inside Unreal, wie die Einbindung der MetaHuman-Technologie der Unreal Engine 5 in Eriksholm: The Stolen Dream die Erzählung des Spiels und hebt die Performance seiner Darsteller auf eine neue Ebene.

Wichtige Ereignisse erleben die Spieler von Eriksholm: The Stolen Dream in Form von kinoreifen, mit der Spiel-Engine erzeugten Zwischensequenzen mit hoch detaillierten Charakteren. Mit nur 15 Entwickler hat River End Games mit Eriksholm: The Stolen Dream eine Produktionsqualität erreicht, die sich mit der von großen AAA-Studios messen kann, und durch seine Kombination von hochmoderner Technologie und meisterhafter Erzählkunst bewiesen, dass Leidenschaft und Talent keine Grenzen kennen.

Schau euch die „Inside Unreal“-Episode mit Anders Hejdenberg, dem Kreativdirektor von River End Games, und Senior Artist Daniel Lundkvist an, um zu erfahren, wie sich Eriksholm: The Stolen Dream die Power der Unreal Engine 5 zunutze macht.