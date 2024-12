Eriksholm: The Stolen Dream: Hier gibt es den ersten Gameplay-Trailer

Narratives Stealth-Adventure Eriksholm: The Stolen Dream erhält neuen Gameplay-Trailer.

Entwickler River End Games und der Publisher Nordcurrent Labs haben den ersten Gameplay-Trailer für das kommende narrative Stealth-Adventure Eriksholm: The Stolen Dream vorgestellt.

Der neueste Trailer zu diesem fesselnden Einzelspielerspiel hebt seine Stealth-Mechanik und die eindringliche Geschichte hervor und bietet einen neuen Einblick in die detailreich gestaltete Kulisse der titelgebenden Stadt Eriksholm.

Der Trailer zeigt erneut Hanna, eine junge Waise auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder, und präsentiert erstmals ihre Mitstreiter Alva und Sebastian, die sich ihrer Sache anschließen. River End Games und Nordcurrent Labs veröffentlichen nächste Woche einen erweiterten Gameplay-Trailer, der noch deutlicher zeigt, wie die Spieler gegen die Schlingen der Korruption ankämpfen, die die gebeutelte Bevölkerung von Eriksholm fest umklammern.

Eriksholm: The Stolen Dream ist ein charakterbasiertes Einzelspielerspiel, das im namensgebenden Eriksholm spielt – einer fiktiven Stadt in einer Welt, die sich stark an der nordischen Ästhetik des frühen 20. Jahrhunderts orientiert.

Die Spieler bewegen sich durch die hoch detaillierten Straßen und die düstere Unterwelt der Stadt Eriksholm, wobei sie die einzigartigen Fähigkeiten, Werkzeuge und Waffen der drei spielbaren Protagonisten des Spiels zum Einsatz bringen, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen.

Die 3D-Vogelperspektive bietet eine sorgfältig abgestimmte Balance zwischen Adventure und Stealth, die es den Spielern ermöglicht, die Schönheit von Eriksholm zu genießen und gleichzeitig den Überblick zu behalten, um ihre nächsten Schritte strategisch zu planen.

Hauptmerkmale von Eriksholm: The Stolen Dream:

Erzählerisches Abenteuer: Begib dich mit Hanna auf ein Abenteuer durch Eriksholm, um ihren Bruder zu finden und das Geheimnis um sein Verschwinden zu lüften. Erlebe atemberaubende Landschaften und eine packende Geschichte, in der jede Sekunde zählt, um Hannas Familie wiederzuvereinigen.

Begib dich mit Hanna auf ein Abenteuer durch Eriksholm, um ihren Bruder zu finden und das Geheimnis um sein Verschwinden zu lüften. Erlebe atemberaubende Landschaften und eine packende Geschichte, in der jede Sekunde zählt, um Hannas Familie wiederzuvereinigen. Markante Charaktere: Spiele drei verschiedene Charaktere und bediene dich ihrer einzigartigen Fähigkeiten, um in neue Bereiche vorzustoßen, Herausforderungen und Rätsel zu meistern und Ihre Feinde zu überlisten.

Spiele drei verschiedene Charaktere und bediene dich ihrer einzigartigen Fähigkeiten, um in neue Bereiche vorzustoßen, Herausforderungen und Rätsel zu meistern und Ihre Feinde zu überlisten. Strategisches Gameplay: Studiere das Verhalten von Wachen, nutze die Umgebung und finde clevere Lösungswege zur Überwindung von Hindernissen. Spähe das Gelände sorgfältig aus, gehe heimlich und verdeckt vor und starte Ablenkungsmanöver, um nicht entdeckt zu werden.

Studiere das Verhalten von Wachen, nutze die Umgebung und finde clevere Lösungswege zur Überwindung von Hindernissen. Spähe das Gelände sorgfältig aus, gehe heimlich und verdeckt vor und starte Ablenkungsmanöver, um nicht entdeckt zu werden. Lebendige Welt: Erkunde die fiktive Welt von Eriksholm, einem Ort voller Schönheit, Entbehrung und Abenteuer, der von den nordischen Städten zu Beginn des 20. Jahrhunderts inspiriert wurde.

Schaut euch hier den neuen Trailer an:

Eriksholm: The Stolen Dream wird 2025 für PC (über Steam und den Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.