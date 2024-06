Eriksholm: The Stolen Dream: Hoffnung in dunklen Zeiten

Der Enthüllungstrailer für Eriksholm: The Stolen Dream lässt in dunklen Zeiten Hoffnung aufkeimen.

Auf der Future Game Show Summer Showcase kündigte der internationale Multiplattform-Spiele-Publisher Nordcurrent Labs heute Eriksholm: The Stolen Dream an.

Bei dem neu enthüllten Titel handelt es sich um ein narrativ ausgerichtetes Stealth-Strategie-Adventure von River End Games – einem in Göteborg ansässigen Studio, das aus fünfzehn AAA-Entwicklerveteranen besteht, die unter anderem Battlefield, Little Nightmares, Mirror’s Edge und Unravel entwickelt haben.

Eriksholm: The Stolen Dream ist ein charaktergesteuertes Einzelspielerspiel, das in Eriksholm spielt – einer fiktiven Stadt in einer fiktiven Welt, die stark von der nordisch inspirierten Ästhetik der frühen 1900er-Jahre beeinflusst ist.

Es erzählt die Geschichte von drei Protagonisten, die durch das Feuer in ihren Herzen vereint sind, um ihren Unterdrückern zu trotzen. Der Enthüllungstrailer stellt die Protagonistin Hanna vor, eine heranwachsende Waise auf der Suche nach ihrem Bruder Herman.

Was folgt, ist eine Abfolge von Ereignissen, die Hanna in eine widerwillige Heldin verwandelt und sie und ihre Freunde dazu inspiriert, sich aus den Gossen von Eriksholm zu erheben und zu Symbolen des Wandels zu werden.

„Als wir Eriksholm zum ersten Mal sahen: The Stolen Dream sahen, wussten wir, dass es etwas Besonderes werden würde“, sagt Andrius Mackevičius, Verlagsleiter bei Nordcurrent Labs. „Die Erfahrung von River End Games ist unübersehbar. Trotz der bescheidenen Größe des Teams haben sie uns auf Schritt und Tritt umgehauen. Wir sind stolz darauf, solche unglaublichen Talente zu unterstützen und Eriksholm: The Stolen Dream ein Teil der weiteren Expansion von Nordcurrent Labs auf dem PC- und Konsolenmarkt ist.“

Aus einer Top-Down-3D-Perspektive verkörpern die Spieler Eriksholm: The Stolen Dream die drei spielbaren Protagonisten und navigieren durch die detailreichen Straßen und den düsteren Untergrund der Stadt Eriksholm, wobei sie die einzigartigen Fähigkeiten, Werkzeuge und Waffen jedes Charakters einsetzen, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen.

Die Spieler können die Kamera im Spiel frei bewegen, um die Umgebung zu überblicken, ihren nächsten Schritt zu planen und ihn mit perfektem Timing auszuführen. Sogar ein belauschter Dialog, wie z. B. kontextabhängige Wachengespräche, kann sich als sinnvoll erweisen, um den besten strategischen Zug zu finden, um unentdeckt voranzukommen, da es für Herausforderungen mehrere Lösungen geben kann.

Eriksholm: The Stolen Dream verbindet geschickt die Kunst des Geschichtenerzählens, des Schleichens und der strategiebasierten Spielmechanik, um den Spielern ein fesselndes Abenteuer mit hochwertigem Bildmaterial, Motion-Capture-Aufnahmen und fesselndem Echtzeit-Gameplay zu bieten.

„Wir alle bei River End Games sind stolz darauf, endlich Eriksholm: The Stolen Dream der Welt zu präsentieren“, sagt Anders Hejdenberg, Gründer und Creative Director von River End Games. „Dies ist nur ein erster Einblick in unsere Arbeit, und wir hoffen, dass es eure Herzen und Köpfe erobern wird, so wie es unsere erobert hat! Wir können es kaum erwarten, euch in Zukunft noch mehr zu zeigen!“

Eriksholm: The Stolen Dream ist der erste Titel des Entwicklers River End Games, der im Jahr 2023 von Nordcurrent übernommen wurde. Das Studio wurde von Anders Hejdenberg (Battlefield 2: Modern Combat) gegründet, dem Creative Director von Eriksholm: The Stolen Dream.

Hier gibt es den Trailer zum Spiel zu sehen:

Eriksholm: The Stolen Dream wurde für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt und wird im Jahr 2025 erscheinen.