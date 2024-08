Eriksholm: The Stolen Dream: Messedebüt auf der Gamescom

Eriksholm: The Stolen Dream, das mit Spannung erwartete Stealth-Adventure, feiert auf der Gamescom 2024 sein Messedebüt.

Der internationale Multiplattform-Spiele-Publisher Nordcurrent Labs und der Entwickler River End Games haben heute bekannt gegeben, dass das erzählerisch ausgerichtete Einzelspieler-Stealth-Adventure Eriksholm: The Stolen Dream auf der Gamescom 2024 in Köln sein Messedebüt feiern wird, nachdem es bereits auf dem Future Game Showcase im Juni 2024 angekündigt wurde.

Eriksholm: The Stolen Dream ist ein charaktergesteuertes Einzelspielerspiel, das in Eriksholm spielt – einer fiktiven Stadt in einer Welt, die stark von der nordisch inspirierten Ästhetik des frühen 1900 beeinflusst ist.

Es erzählt die Geschichte von drei Protagonisten, die durch das Feuer in ihren Herzen vereint sind, um ihren Unterdrückern zu trotzen.

Der Enthüllungs-Trailer stellt die Protagonistin Hanna vor, eine heranwachsende Waise auf der Suche nach ihrem Bruder Herman. Was folgt, ist eine Abfolge von Ereignissen, die Hanna in eine widerwillige Heldin verwandelt und sie und ihre Freunde dazu inspiriert, sich aus den Gossen von Eriksholm zu erheben und zu Symbolen des Wandels zu werden.

Aus einer Top-Down-3D-Perspektive werden die Spieler Eriksholm verkörpern: The Stolen Dream die drei spielbaren Protagonisten und navigieren durch die detailreichen Straßen und den düsteren Untergrund der Stadt Eriksholm, wobei sie die einzigartigen Fähigkeiten, Werkzeuge und Waffen jedes Charakters nutzen, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen.

Die Spieler können die Kamera im Spiel frei bewegen, um die Umgebung zu überblicken, ihren nächsten Schritt zu planen und ihn mit perfektem Timing auszuführen. Sogar ein belauschter Dialog, wie z. B. kontextabhängige Wachengespräche, kann sich als sinnvoll erweisen, um den besten strategischen Zug zu finden, um unentdeckt voranzukommen, da es für Herausforderungen mehrere Lösungen geben kann.

Eriksholm: The Stolen Dream verbindet geschickt die Kunst des Geschichtenerzählens, des Schleichens und der strategiebasierten Spielmechanik, um den Spielern ein fesselndes Abenteuer mit hochwertigem Bildmaterial, Motion-Capture-Aufnahmen und fesselndem Echtzeit-Gameplay zu bieten.

Es ist der erste Titel des Entwicklers River End Games, der im Jahr 2023 von Nordcurrent übernommen wurde. Das Studio wurde von Anders Hejdenberg (Battlefield 2: Modern Combat) gegründet, dem Creative Director von Eriksholm: Der gestohlene Traum.

Eriksholm: The Stolen Dream wird 2025 für Windows PC (über Steam und den Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.