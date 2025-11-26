Erosion: Gameplay zum Roguelike mit Zeitschleifen

Das Team hinter Erosion zeigt eine der ersten Quests im Spiel und wie Entscheidungen die Zeitlinien beeinflussen können.

Auf der Xbox Partner Preview wurde das von Plot Twist entwickelte Erosion letzte Woche als Weltpremiere für Xbox und dem Game Pass vorgestellt.

Das isometrisches Actionspiel, mit seiner stilvollen, western-inspirierten Voxel-Welt, kommt mit einer besonders spannenden Spielmechanik daher: Stirbt die Spielfigur, erfolgt der Respawn erst zehn Jahre später. In dieser Zeit verändert sich die Welt, Charaktere altern und es entsteht ein spürbarer Zeitdruck, das eigene Ziel zu erreichen.

Publisher Lyrical Games zeigt in einem neuen Gameplay-Video eine der frühen Quests im Spiel und demonstriert, wie Entscheidungen die Zeitlinie beeinflussen können.