Erosion: Gameplay zum Roguelike mit Zeitschleifen

4 Autor: , in News / Erosion
Übersicht
Image: Lyrical Games

Das Team hinter Erosion zeigt eine der ersten Quests im Spiel und wie Entscheidungen die Zeitlinien beeinflussen können.

Auf der Xbox Partner Preview wurde das von Plot Twist entwickelte Erosion letzte Woche als Weltpremiere für Xbox und dem Game Pass vorgestellt.

Das isometrisches Actionspiel, mit seiner stilvollen, western-inspirierten Voxel-Welt, kommt mit einer besonders spannenden Spielmechanik daher: Stirbt die Spielfigur, erfolgt der Respawn erst zehn Jahre später. In dieser Zeit verändert sich die Welt, Charaktere altern und es entsteht ein spürbarer Zeitdruck, das eigene Ziel zu erreichen.

Publisher Lyrical Games zeigt in einem neuen Gameplay-Video eine der frühen Quests im Spiel und demonstriert, wie Entscheidungen die Zeitlinie beeinflussen können.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Banshee3774 133032 XP Elite-at-Arms Silber | 26.11.2025 - 13:44 Uhr

    Interessante Idee. Hoffentlich ist der Zeitdruck nicht allzu groß, denn das finde ich wiederum nervig

    0
  4. AnCaptain4u 237635 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.11.2025 - 13:47 Uhr

    Okay. War mein Highlight auf der Partner Preview. Jetzt mit der Info, dass es ein Rogue-Like ist, ist mein Interesse komplett weg. Schade.

    0

Hinterlasse eine Antwort