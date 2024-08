Erschöpfter Mann: Müde durch den Alltag

Schaut euch in einem neuen Video Spielszenen aus Erschöpfter Mann an und verschafft euch einen ersten Eindruck zum Physik-Comedy-Spiel.

Jeder kennt es: Die Tage gehen rasant vorbei, der Arbeitsalltag wird im länger, da man Fristen einhalten muss und der Anteil an Entspannungsmöglichkeiten sinkt dadurch immer weiter.

Also geht es bei vielen Menschen heutzutage eigentlich nur noch von der Arbeit ins Bett und dann vom Bett zurück zu Arbeit. Von einer Work-Life-Balance kann man hier also nicht sprechen. Aber wie wurde es aussehen, wenn man alles im Liegen und vollkommen erschöpft macht?

Genau diese Erfahrung könnt ihr in Exhausted Man bzw. in Erschöpfter Mann machen. Denn in diesem Spiel spielt sich alles im Liegen ab. In dem Physik-Comedy-Spiel übernehmt ihr die Steuerung einer erschöpften Person, die auf dem Boden liegt. Die Person kann nur über den Boden kriechen und Arme und Beine bewegen.

Nun liegt es an euch, wie ihr den Abend verbringen möchtet. So könnt ihr mit dem Protagonisten ein Skateboard durch die Gegend werfen, versuchen Gewichte zu heben oder den jeweiligen Raum umdekorieren. Mit jedem abgeschlossenen Level schaltet ihr neue Gegenstände frei, die ihr im Raumplatzieren könnt, um dadurch neue Aufgaben zu erhalten.

Legt ihr etwa ein Kissen auf das Bett, bekommt ihr die Aufgabe, dass euer Kopf auf dem Kissen liegen muss, um dieses Level zu beenden. Damit dieses aber nicht so einfach ist, muss euer Allerwerteste dabei auf der Höhe eines Sitzsacks sein.

Wir haben uns aus unserem Bett begeben und erschöpftes Gameplay für euch aufgenommen.

Exhausted Man | Müde durch den Alltag

Exhausted Man ist für müde 9,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.