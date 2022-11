Escape Academy: Escape From Anti-Escape Island DLC präsentiert

Autor:, in / Escape Academy

Mit dem neuen Escape Academy DLC namens Escape Academy: Escape from Anti-Escape Island heißt es bereit machen für noch mehr Escape-Abenteuer!

Coin Crew Games, iam8bit und Skybound Games laden zurück in die Escape Academy, mit dem ersten von vielen DLCs: Escape From Anti-Escape Island. Rätselfreunde erwarten neue Puzzles und eine neue, unheimliche Geschichte.

In den gerade mal vier Monaten seit der Veröffentlichung von Escape Academy hat das Spiel über eine Million Spielende auf der PlayStation, Xbox und dem PC erreicht. Coin Crew Games hat den Plan, Escape Academy weiterhin zu supporten und ein gratis Inhaltsupdate Anfang 2023 zu veröffentlichen. Außerdem erscheint im Frühjahr nächsten Jahres ein weiterer DLC, der ohne zusätzliche Kosten allen Season Pass Besitzern bereitgestellt wird.

Während des 10. Jubiläums des Day of the Devs Showcases wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht:

Nachdem das erste Jahr der Escape Academy vorbei ist, ist es Zeit für einen entspannten Sommerurlaub. Doch als das Flugzeug über einer verlassenen Insel abstürzt, wird aus Entspannung Wahnsinn. Fünf neue Escape Room Level erwarten die Spielenden, während sie sich auf eine aufregende Reise in Escape Academy: Escape From Anti-Escape Island begeben. Als Bonus gibt es neue Musik von doseone!

Escape Academy: Escape From Anti-Escape Island erscheint am 10. November für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 für 9,99 € und PC für 9,75 €. Der DLC ist obendrein im Season Pass inkludiert, der zu einem Preis von 14,99 € erhältlich ist.