Escape from Ever After: Das Paper Mario-ähnliche RPG erscheint im Januar

19 Autor: , in News / Escape from Ever After
Übersicht
Image: HypeTrain Digital

Das Paper Mario-ähnliche RPG Escape from Ever After erscheint am 23. Januar – die PC-Version kommt am 18. Dezember!

Escape from Ever After ist ein Abenteuer-Rollenspiel, das von klassischen Paper Mario-Titeln inspiriert ist, in denen Märchen- und Bilderbuchhelden gegen einen gierigen Großkonzern kämpfen.

Ihr erkundet Bilderbuchwelten voller farbenfroher Charaktere, rasante rundenbasierte Kämpfe und eine satirische Erzählung über den Aufstieg in der Unternehmenshierarchie von innen heraus.

Weitere Informationen sollen in naher Zukunft veröffentlicht werden.

  1. Rotten 88165 XP Untouchable Star 4 | 22.12.2025 - 19:15 Uhr

    Sieht toll aus, ma sehen was ingame Videos so hergeben 😅✌🏻 wandert vielleicht auf die Liste

  4. Carnivor50 21405 XP Nasenbohrer Level 1 | 22.12.2025 - 19:38 Uhr

    Gab es da nicht vor einiger Zeit schon eine Demo dazu?!? Kann mich aber auch täuschen.

  7. Kenty 237550 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.12.2025 - 20:48 Uhr

    Ja, sieht nicht sooo schlecht aus, aber ich glaube meins wäre es nicht. Im Game Pass würde ich es mal ausprobieren, aber kaufen würde ich es mir nicht.

