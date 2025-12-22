Escape from Ever After: Das Paper Mario-ähnliche RPG erscheint im Januar

Escape from Ever After ist ein Abenteuer-Rollenspiel, das von klassischen Paper Mario-Titeln inspiriert ist, in denen Märchen- und Bilderbuchhelden gegen einen gierigen Großkonzern kämpfen.
Ihr erkundet Bilderbuchwelten voller farbenfroher Charaktere, rasante rundenbasierte Kämpfe und eine satirische Erzählung über den Aufstieg in der Unternehmenshierarchie von innen heraus.
Weitere Informationen sollen in naher Zukunft veröffentlicht werden.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht toll aus, ma sehen was ingame Videos so hergeben 😅✌🏻 wandert vielleicht auf die Liste
Noch nie davon gehört….Muss ich mir mal den Trailer anschauen.
Ist nichts für mich 😅
Gab es da nicht vor einiger Zeit schon eine Demo dazu?!? Kann mich aber auch täuschen.
Spricht mich nicht an.
Sieht ja ganz nett aus, ist mir dann aber zu kindgerecht irgendwie
Ja, sieht nicht sooo schlecht aus, aber ich glaube meins wäre es nicht. Im Game Pass würde ich es mal ausprobieren, aber kaufen würde ich es mir nicht.
bin gespannt!