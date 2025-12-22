Escape from Ever After: Das Paper Mario-ähnliche RPG erscheint im Januar

Das Paper Mario-ähnliche RPG Escape from Ever After erscheint am 23. Januar – die PC-Version kommt am 18. Dezember!

Escape from Ever After ist ein Abenteuer-Rollenspiel, das von klassischen Paper Mario-Titeln inspiriert ist, in denen Märchen- und Bilderbuchhelden gegen einen gierigen Großkonzern kämpfen.

Ihr erkundet Bilderbuchwelten voller farbenfroher Charaktere, rasante rundenbasierte Kämpfe und eine satirische Erzählung über den Aufstieg in der Unternehmenshierarchie von innen heraus.

Weitere Informationen sollen in naher Zukunft veröffentlicht werden.