Escape from Tarkov: Retro-Referenzen schüren Spekulationen über Konsolen-Version

Neue Funde auf der Icebreaker-Map von Escape from Tarkov sorgen für Diskussionen über eine mögliche Konsolen-Version.

Die mögliche Konsolen-Version von Escape from Tarkov bleibt weiterhin ein viel diskutiertes Thema innerhalb der Extraction-Shooter-Community. Während Battlestate Games bereits seit Monaten bestätigt, dass eine Umsetzung für Konsolen in Arbeit ist, bleiben konkrete Details zu Umfang, technischer Umsetzung oder möglicher Ausrichtung bislang offen.

Aktuell sorgt ein neuer Fund innerhalb der Community für zusätzliche Spekulationen. Auf der neuen Icebreaker-Map haben Spieler mehrere auffällige Retro-Referenzen entdeckt, die auf eine humorvolle Verbindung zur Konsolen-Thematik hindeuten könnten.

Dabei handelt es sich unter anderem um Nachbildungen klassischer Spielkonsolen, darunter ein Gerät, das an eine alte PlayStation erinnert, sowie eine Konsole im Stil des NES. Besonders kurios: In beiden Fällen soll sich eine spielbare Version von Escape from Tarkov innerhalb der Geräte befinden.

Die Funde erinnern an frühere humorvolle Easter Eggs im Spiel. Bereits in der Vergangenheit wurden im Hideout ähnliche Anspielungen entdeckt, darunter eine fiktive PlayStation-Konsole sowie gefälschte Spiele-Discs, die innerhalb der Spielwelt verteilt waren.

Auch Aussagen von Battlestate-CEO Nikita Buyanov aus der Vergangenheit werden in der Community erneut aufgegriffen. Dieser hatte zuvor scherzhaft angedeutet, dass Escape from Tarkov theoretisch eher auf einem Game Boy erscheinen könnte, bevor eine moderne Konsolenversion veröffentlicht werde.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch konkretere Hinweise auf eine ernsthafte Entwicklung in Richtung Konsolenmarkt. Nach einem Auftritt auf der Tokyo Game Show hatte Buyanov öffentlich bestätigt, dass eine Konsolenfassung geplant sei, jedoch ohne einen konkreten Zeitrahmen zu nennen. In einer späteren Ausgabe von TarkovTV wurde zudem erklärt, dass derzeit nach einem Partner gesucht werde, der bei der Umsetzung für Konsolen unterstützen könne.

Damit deutet vieles darauf hin, dass sich das Projekt noch in einer frühen Planungsphase befindet. Ob die nun entdeckten In-Game-Referenzen tatsächlich nur humorvolle Easter Eggs sind oder Teil einer größeren Ankündigungsstrategie sein könnten, bleibt offen.

Sicher ist bislang nur, dass eine Konsolen-Version von Escape from Tarkov weiterhin in Arbeit ist – konkrete Details stehen jedoch weiterhin aus.