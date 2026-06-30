Escape from Umbra: Horror-Escape-Room-Spiel setzt auf psychologische Spannung und Lichtmechaniken

WildSphere bringt mit Escape From Umbra ein neues psychologisches Horror-Escape-Spiel im Juli 2026 auf den Markt.

Ein neues psychologisches Horror-Escape-Adventure bringt WildSphere im Sommer 2026 auf den Markt, Escape From Umbra setzt dabei auf eine dichte Atmosphäre aus Hexerei und psychologischem Horror.

Escape From Umbra erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam und GOG.

Bereits ab dem 3. Juli 2026 startet auf Xbox eine zeitlich begrenzte Vorbestellungsaktion mit exklusivem Rabatt. Am selben Tag wird zudem auf Steam eine 15-minütige spielbare Demo veröffentlicht.

Auf Nintendo Switch, Steam und GOG begleitet zusätzlich ein Launch-Rabatt die erste Verkaufswoche, während WildSphere bereits vorab Store-Seiten auf allen digitalen Plattformen geöffnet hat, um Wunschlisten-Einträge zu ermöglichen.

Spieler erkunden in Escape From Umbra eine labyrinthartige Stadt, inspiriert von den Bergdörfern der Las Alpujarras. Die enge Architektur mit weißen Fassaden wurde in Unreal Engine 5 umgesetzt und wird von dunklen Wurzeln sowie dichtem Nebel durchzogen. Schwarze Katzen dienen dabei als mysteriöse Wegweiser durch die Umgebung.

Das Gameplay verzichtet bewusst auf klassische Inventarsysteme und setzt stattdessen auf ein echtes Escape-Room-Prinzip. Rätsel werden direkt in der 3D-Umgebung gelöst, indem Objekte untersucht und kombiniert werden. Ein mystisches Buch liefert dabei logikbasierte Hinweise zur Lösung der Herausforderungen.

Gegnerische Schattenwesen patrouillieren durch die Spielwelt und reagieren auf jede Präsenz. Als zentrales Werkzeug dient eine besondere Taschenlampe, die Energie bündeln und Lichtstöße abgeben kann, um Gegner abzuwehren und verborgene Geheimnisse sichtbar zu machen. Auf PlayStation 5 werden diese Funktionen zusätzlich über adaptive Trigger unterstützt.

Auch die Controller-Vibration wird aktiv ins Gameplay eingebunden, da sie als indirektes Warnsystem fungiert: Statt klassischer UI-Anzeigen spüren Spieler den Herzschlag der Figur direkt im Controller, der sich bei Gefahr deutlich beschleunigt.