Escape from Umbra: Survival-Horror-Spiel ab sofort für Konsolen und PC erhältlich

WildSphere veröffentlicht Escape From Umbra für Konsolen und PC und zeigt zum Start den offiziellen Launch-Trailer.

Ab sofort ist Escape From Umbra für Konsolen und PC erhältlich. Das neue Survival-Horror- und Puzzle-Spiel des unabhängigen Entwicklerstudios WildSphere setzt auf eine Mischung aus psychologischem Horror, Rätseln und einer düsteren Atmosphäre rund um uralte Hexerei.

Im Spiel erkunden die Spieler eine geheimnisvolle Umgebung, ausgestattet lediglich mit einer Taschenlampe und einem geheimnisvollen Buch voller Hinweise. Ziel ist es, den Weg in die Freiheit zu finden und dabei die zahlreichen Gefahren der schattenhaften Welt zu überstehen.

Escape From Umbra ist jetzt spielbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch sowie für PC über Steam und GOG.

Zum Verkaufsstart erhalten Käufer auf Nintendo Switch, Steam und GOG während der ersten Woche einen Launch-Rabatt von 10 Prozent. Außerdem steht auf Steam und GOG für begrenzte Zeit eine rund 10 bis 15 Minuten lange Demo zur Verfügung, die einen ersten Einblick in das Horror-Abenteuer bietet.