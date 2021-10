Eternal Return: Free-to-Play-Spiel erscheint im Xbox Game Pass

Eternal Return ist eine Mischung aus Genres, die ihr kennt und liebt, kombiniert zu dem, was man eine Multiplayer-Online-Survival-Arena nennen könnte. Ziehen euch eure Mitspieler runter? Dann spielt doch einfach alleine gegen 17 andere Solospieler. Nicht ganz der einsame Wolf? Bildet ein Team und nehmt die Insel mit bis zu zwei weiteren Freunden in Angriff!

Eternal Return wird ab dem 19. Oktober 2021 im Microsoft Store für Windows PC als kostenloser Game Preview-Titel erhältlich sein. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können sich außerdem ein exklusives Perks-Paket sichern: das Ultimate Bundle. Damit schaltet ihr neun Charaktere und einige A-Coin und XP-Boosts frei, um richtig durchzustarten.

Der Free-to-Play-Titel wird auch für Xbox One, Xbox Series X/S und als mobile Versionen veröffentlicht werden:

„Nimble Neuron hat ein kleines Team hinter Eternal Return. Das Team und die Community im Hintergrund haben ihre Seele in das Spiel gesteckt und sind stolz auf das, was wir geschaffen und erreicht haben. Ohne das Feedback, das wir von der Community erhalten haben, könnten wir nicht da sein, wo wir heute sind. Deshalb sind wir überglücklich, dass wir Eternal Return im Xbox Store veröffentlichen können und mehr Spielern auf der ganzen Welt ein wirklich großartiges Spielerlebnis bieten können, wie wir glauben. Wir haben sogar Konsolen- und Mobilversionen in Arbeit, so dass das Spiel für alle noch leichter zugänglich sein wird!“

Hier seht ihr den Eternal Return Gameplay Trailer:

Schaut euch hier Eternal Return: Do Whatever It Takes To Survive an: