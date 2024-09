Eternal Strands: Aufregende Neuigkeiten enthüllt

Autor:, in / Eternal Strands

Zum ersten Mal kann die Öffentlichkeit Eternal Strands auf der TGS 2024 auf der PlayStation 5-Konsole hautnah erleben. Die Besucher können in die lebendige Welt der Enklave eintauchen und einen der neun epischen Bosse des Spiels besiegen – die Arche der Lebenden Flamme.

Thomas Giroux (CEO) und Jeff Skalski (Executive Producer & COO) werden während der gesamten Dauer der Veranstaltung vor Ort sein und Besucher, Medienvertreter und Entwickler am Stand im allgemeinen Bereich der Messe willkommen heißen.

„Wir waren überwältigt von der Begeisterung für unser Spiel, als Medienvertreter und Autoren von Inhalten die Gelegenheit hatten, unsere exklusive Demo auf der Gamescom zu testen.“ „Eternal Strands ist wirklich ein Spiel, das man spielen muss, um seinen Reiz durch das physikbasierte Gameplay und die Synergien der magischen Kräfte zu verstehen. Wir freuen uns sehr darauf, dass die Besucher der TGS entdecken, was unser Spiel so besonders macht, und sich kreativ eigene Strategien ausdenken, um die Arche der Lebenden Flamme zu besiegen“, sagte Frédéric St-Laurent.

Dazu wurde eine künstlerische Kollaboration mit Du Coup enthüllt, um einen 2D-Trailer zu veröffentlichen.

Dieser brandneue 2D-Animationstrailer gewährt den Fans einen ersten Blick auf die Eröffnungsszene des Spiels, die in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio Du Coup Animation aus Quebec City entstanden ist und mit Musik des für den Grammy Award nominierten Komponisten Austin Wintory (Journey, Stray Gods, The Banner Saga, Assassin’s Creed Syndicate) unterlegt ist.

Inspiriert von Du Coup’s preisgekrönter Arbeit an dem Indie-Spiel Sea of Stars (Sabotage Studio), wird Eternal Strands mehrere Schlüsselmomente enthalten, die durch handgezeichnete 2D-Animationen zum Leben erweckt werden und neben Wintorys dynamischem Soundtrack eine zusätzliche Ebene der Tiefe und Kunstfertigkeit in die Erzählung des Spiels bringen.

Im Rahmen der Bemühungen, Eternal Strands für Spieler auf der ganzen Welt zugänglicher zu machen, hat Yellow Brick Games außerdem angekündigt, dass die Benutzeroberfläche und die Untertitel des Spiels vollständig in drei weitere Sprachen übersetzt werden: Japanisch, Chinesisch (vereinfacht) und brasilianisches Portugiesisch.

Diese Nachricht folgt auf die Ankündigung einer Auswahl der englischen Synchronsprecher des Spiels während der Gamescom im letzten Monat, wobei die restlichen englischen und französischen Sprecher zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.